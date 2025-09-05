Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белые носки
Белые носки
© flickr. com by Jason Evans is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:05

Как непарный носок спасёт шкаф, уборку и даже питомца

Старый носок можно превратить в саше, органайзер и игрушку для питомца

Носок, оставшийся без пары, вовсе не обязательно отправлять в мусорное ведро. Такой предмет легко превратить в полезный аксессуар для дома, хранения или даже игр с питомцем. Немного фантазии — и он обретает вторую жизнь.

Ароматические саше

Один из самых простых и приятных вариантов — сделать саше для шкафа или обувницы. Достаточно наполнить носок сушёными травами — лавандой, розмарином, мятой, или даже молотым кофе. Завязанный узелок будет источать лёгкий аромат, придавать свежесть одежде и отпугивать моль.

Помощник в уборке

Старый носок легко превратить в удобную "перчатку" для уборки. Его надевают на руку, смачивают водой с моющим средством и протирают мебель, труднодоступные углы и даже экраны гаджетов. Если надеть носок на швабру, он отлично соберёт пыль и паутину под потолком.

Органайзер для мелочей

Из непарного носка можно сделать удобный мешочек для хранения пуговиц, резинок, проводов или зарядных устройств. Его можно подвесить на крючок или убрать в ящик — мелкие вещи будут в порядке и всегда под рукой.

Игрушка для питомца

Кошкам и собакам тоже можно подарить радость. Достаточно наполнить носок ватой, тряпками или шуршащим материалом и завязать узел. Получится мягкая игрушка, которая займёт питомца и поможет выплеснуть лишнюю энергию.

Чехол для обуви в поездке

Носок пригодится и в дороге. Если надеть его на туфли или ботинки, он защитит обувь от царапин, а вещи в чемодане — от грязи. Такой способ позволяет упаковать вещи компактно и аккуратно.

Обычный непарный носок легко превращается в практичный и многофункциональный аксессуар. Достаточно взглянуть на него творчески — и он станет помощником в быту, хранении и даже развлечении для домашних животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сода и средство для посуды очищают стеклянные крышки от нагара и жира вчера в 20:47

Стеклянные крышки на кухне перестанут быть головной болью: два ингредиента решают проблему

Узнайте, как всего за 15 минут вернуть стеклянной крышке прозрачность и блеск без химии и риска царапин.

Читать полностью » Эксперты назвали преимущества окна в ванной: вентиляция, свет и защита от плесени вчера в 19:34

Дизайнеры уверены: окно в ванной превращает квартиру в премиальное жильё

Окно в ванной — редкая, но ценная деталь. Оно делает интерьер светлее, просторнее и уютнее. Как обыграть его красиво и практично?

Читать полностью » Дизайнер Влада Крупкина объяснила, как создать стильный и гармоничный неоклассический интерьер вчера в 18:28

Строгий стиль и мягкая роскошь: почему неоклассика подходит даже для маленьких квартир

Неоклассика ассоциируется с дворцами, но она прекрасно вписывается и в маленькие квартиры. Рассказываем, как создать элегантный интерьер без лишней помпезности.

Читать полностью » Как сочетать узоры и текстуры в интерьере: советы дизайнеров по выбору домашнего текстиля вчера в 17:21

Яркие узоры и экологичные материалы: как обновить пространство с помощью текстиля

Обновите интерьер с помощью модного текстиля. Узнайте о трендах 2025 года, таких как яркие принты, натуральные ткани и гармоничные сочетания цветов, чтобы создать стильное и уютное пространство.

Читать полностью » Эксперты рассказали о тенденции 2025 года: стиль кокон для уединённого и безопасного пространства вчера в 16:16

Новый тренд в дизайне: стиль кокон, который привнёс в дома тепло и безопасность

Новый тренд в дизайне интерьера 2025 года — стиль «кокон», который предлагает мягкость, уют и безопасность. Создайте атмосферу расслабления и уединённости с помощью приглушённых цветов, натуральных материалов и многослойного освещения.

Читать полностью » Как создать дофаминовый интерьер: советы дизайнера Анны Ребровой для радости и вдохновения вчера в 15:12

Пространство, которое радует глаз и сердце: элементы декора, стимулирующие счастье

Дофаминовый декор — это не только способ сделать дом ярким, но и повысить настроение. Используя яркие цвета и интересные формы, можно легко создать атмосферу счастья и вдохновения.

Читать полностью » Практические рекомендации по пересадке комнатных растений в осенний сезон вчера в 14:46

Тайна осеннего ухода: почему пересадка подготовит ваши растения к зиме

Осенняя пересадка растений помогает подготовить их к зиме и укрепить корневую систему. Разбираем, когда стоит пересаживать и зачем это делать.

Читать полностью » Методы защиты комнатных растений от сухого воздуха отопительного сезона вчера в 13:44

Тайна цветоводов: как сохранить листья свежими во время отопительного сезона

Зимой воздух в квартирах становится сухим из-за батарей. Рассказываем, как помочь растениям пережить отопительный сезон и сохранить их здоровыми.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Кардиолог Щербак: кофе сразу после пробуждения раздражает желудок
Авто и мото

Toyota Aqua 2025: новые фары, цифровая панель и системы безопасности ADAS 3.0
Питомцы

Мейн-куны и сфинксы входят в число пород с высокой продолжительностью жизни
Спорт и фитнес

Фитнес-тренеры перечислили эффективные тренировки для новичков
Наука и технологии

Журнал Psychiatric Services: ChatGPT чаще других чат-ботов отвечает на вопросы высокого риска суицида
Авто и мото

Porsche Cayenne EV получит до 1000 л.с. и систему беспроводной зарядки
Еда

Маринованное сало по рецепту эксперта получается хрустящим
Спорт и фитнес

Выпады: какие мышцы работают и как правильно выполнять упражнение — врачи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet