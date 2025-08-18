Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка убирает вещи в шкаф
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:15

Старый шкаф не на свалку: пять идей, которые превратят его в шедевр

Старый шкаф можно превратить в домик для питомца, мини-бар или садовую арку

Не спешите выносить старый шкаф на свалку. Немного фантазии — и он превращается в стильный, полезный и совершенно уникальный предмет интерьера. Мы собрали пять идей, которые легко воплотить своими руками.

Домик для питомца

Мягкий и красивый домик из старого шкафа — отличный способ порадовать любимца.

Что нужно сделать:
снять дверцы и полки → обшить внутреннюю часть тканью или ковролином → вырезать удобный вход → положить подушку или лежанку → задекорировать внешний корпус под интерьер.

Мини-бар

Такой шкаф станет центром внимания, особенно если вы часто принимаете гостей.

Как переделать:
удалите лишние полки → установите держатели для бокалов → добавьте подсветку → приклейте зеркальную панель к задней стенке → покрасьте или обклейте декоративной плёнкой → по желанию добавьте колесики.

Детская кухня

Вместо покупки дорогой игрушечной кухни — сделайте оригинальную своими руками.

Что нужно:
убрать дверцы → установить игрушечную плиту и раковину → нарисовать конфорки и ручки → добавить полочки и крючки для посуды → покрасить в яркие цвета.

Органайзер для рукоделия

Удобная идея для тех, кто любит шить, вязать или мастерить.

Как устроить:
добавьте дополнительные полки и ящички → установите держатели для лент и ниток → прикрепите магнитную доску на дверь → обклейте внутреннюю часть красивой тканью или обоями.

Декоративная садовая арка

Необычное применение старого шкафа в саду.

Как собрать:
разберите шкаф → используйте боковые стенки как основу → соедините их сверху, создав арочный проём → укрепите конструкцию планками → покрасьте или покройте защитным составом → разместите в саду и дайте вьющимся растениям оплести её.

