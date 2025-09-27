Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кимчи-чиге
Кимчи-чиге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:48

Корейская классика по-русски: какие продукты превращают в кимчи сегодня

Российские шеф-повара предложили новые рецепты кимчи — от ананаса до картофеля фри

Кимчи стало одним из самых популярных блюд корейской кухни в России. Причём сегодня под этим названием скрывается не только классическая капуста, но и самые неожиданные продукты: от ананаса до картофеля фри. Московские, питерские и ростовские шеф-повара поделились своими авторскими рецептами, которые легко повторить дома.

Классика: капуста кимчи

Бренд-шеф Wu Shu Сергей Семёнов советует использовать традиционную пекинскую капусту. Её засаливают, затем промазывают маринадом из чеснока, имбиря, рыбного соуса и корейского перца кочукару.

"Кимчи — универсальный продукт: хранится долго, а вкус только усиливается. Я люблю обжарить его с овощами и яйцом или приготовить яичницу в азиатском стиле", — сказал Сергей Семёнов.

В Петербурге в ресторане KOI шеф Виталий Хегай предлагает иной подход: капусту просаливают на пару дней, затем маринуют с яблоками сорта Гренни Смит, соусами кимчи и шрирача. Такая закуска получается более свежей и фруктовой.

Новые сочетания: овощи и фрукты

В ресторанах Mandys Group (Москва) бренд-шеф Андрей Зеленков готовит кимчи из томатов, огурцов и капусты. Овощи заливаются пряным маринадом с имбирём и уксусом, и уже через ночь готовы к подаче.

"Это вкус, напоминающий бабушкины закрутки, но с лёгкой азиатской пикантностью", — отметил Андрей Зеленков.

Фрукты тоже становятся основой для кимчи. В Four Seasons шеф Бадма Адучеев маринует кубики ананаса в соусе кимчи с апельсиновым соком и кунжутом. А в ресторане Madame Roche шеф Леонид Голубев усиливает вкус ананаса свежей мятой, создавая освежающую закуску к мясу и морепродуктам.

Эксперименты: картофель по-корейски

Шеф и совладелец ростовского LEO Wine&Kitchen Максим Любимов делает настоящий хит — картофель фри в стиле кимчи. Сначала брусочки маринуются в пасте кимчи, затем проходят сложную технологию с низкотемпературной жаркой и заморозкой. На финальном этапе картофель обсыпают пудрой из сушёной капусты кимчи.

"Пудрой кимчи можно приправить не только картофель, но и масло или салаты", — советует Максим Любимов.

Итог

Кимчи перестало быть просто маринованной капустой. Сегодня это целое направление, где встречаются традиции и кулинарные эксперименты: овощи, фрукты, грилированные продукты и даже картофель фри. Такой формат легко адаптировать под домашнюю кухню, и результат всегда будет ярким и необычным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лечо с острым перцем хранится всю зиму при правильной стерилизации банок сегодня в 18:22

Лечо с чили хранится дольше обычного — всё дело в одной детали

Пикантное лечо с чили — это новый взгляд на классическую закуску. Узнайте, как правильно приготовить его, чтобы вкус был гармоничным.

Читать полностью » Бариста называют мёд главным ингредиентом латте с мягким вкусом и карамельными нотами сегодня в 17:11

Солнце в кружке в самый серый день: медовый латте против осенней хандры

Уют в кружке: медовый латте покоряет кофейную культуру, объединяя натуральную сладость и эффектную подачу.

Читать полностью » Листья хрена и эстрагон помогают сохранить хруст огурцов при засолке сегодня в 16:06

Секретные враги банки с огурцами: вот почему ваши соленья становятся мягкими

Почему домашние огурцы теряют хруст? Мы разобрали главные ошибки и раскрыли секреты, которые помогут сохранить идеальную упругость плодов.

Читать полностью » Учёные: брусника и клюква помогают укреплять иммунитет и здоровье мочеполовой системы сегодня в 15:23

Сушка без правил превращает полезные ягоды в пыль: как не потерять урожай

Северные ягоды хранят в себе уникальный набор витаминов и антиоксидантов. Узнайте, какие способы заготовки помогут сохранить их пользу на зиму.

Читать полностью » Шеф-повар Шолохов: горечь замороженного болгарского перца связана с семенами и перегородками сегодня в 14:23

Хотите зимой сочный перец без горечи? Достаточно убрать лишнее перед заморозкой

Почему болгарский перец после морозилки начинает горчить и как избежать ошибки при заготовке овощей на зиму? Секреты правильной подготовки плодов.

Читать полностью » Судак с овощами в духовке сохраняет сочность сегодня в 14:17

Этот судак заставит вас забыть о мясе: секреты сочного запекания с овощами

Судак с овощами в духовке — лёгкое, сочное и ароматное блюдо для ужина или праздника. Рыба и овощи готовятся вместе, создавая гармонию вкусов.

Читать полностью » Торт Генерал на кефире с сухофруктами и орехами сохраняет сочность благодаря кремовой прослойке сегодня в 14:14

Почему торт Генерал стал легендой: секреты, которые делают его особенным

Высокий и сытный торт "Генерал" с орехами, сухофруктами и нежным кремом на кефирных коржах — эффектный десерт для праздничного стола!

Читать полностью » Запекание курицы с мёдом и горчицей в духовке обеспечивает равномерное прожаривание сегодня в 13:12

Мёд и горчица в маринаде — комбинация, которая свела с ума даже самых искушённых гурманов

Ароматная курица в медово-горчичном соусе — нежное и простое блюдо для ужина или праздника. Узнайте секрет её сочности и золотистой корочки!

Читать полностью »

Новости
Дом

Монолитные, кирпичные и панельные дома: плюсы и минусы перед покупкой квартиры
ПФО

Пензастат: каждый второй воспитатель в регионе работает более 20 лет
Дом

Учёные: влажная кухонная губка содержит до 10 миллионов бактерий на см²
ЮФО

Губернатор Юрий Слюсарь: ЧС в Ростовской области получила федеральный статус из-за гибели урожая
Туризм

Туроператоры сообщили о росте жалоб на задержки при въезде в Россию по е-визам
Авто и мото

Исследование показало, как убрать царапины с бампера без дорогостоящего ремонта
Технологии

Эксперты объяснили, почему результаты AnTuTu для iPhone и Android нельзя сравнивать
Красота и здоровье

Врачи: царапины и полосы на ногтях могут указывать на дефицит витаминов и минералов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet