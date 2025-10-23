Не рыбак, а креатор? Югра пересматривает, кого считать творцом

В Ханты-Мансийском автономном округе власти запускают обновлённый реестр креативных индустрий — документ, который должен собрать под одним флагом все предприятия региона, работающие в сфере культуры, искусства, IT и инноваций. Об этом на депутатских слушаниях по проекту бюджета рассказала заместитель губернатора, куратор инвестиционного блока Наталья Огородникова.

"Мы по-новому сформируем подходы к определению предприятий, сегмента, который будет относиться к креативным индустриям. Это полномочия региональных органов власти. Сейчас такие реестры есть, например, в Московской области и других субъектах РФ. Считаю, что мы тоже должны сконцентрироваться на этом тренде. Это тоже посыл представителям КИ, которые смогут [будучи заинтересованными льготами] рассмотреть Югру как ту площадку, где они будут зарегистрированы", — пояснила замгубернатора.

Новые правила игры для креативной экономики

Огородникова отметила, что развитие креативных индустрий — одно из приоритетных направлений на уровне всей страны. Федеральная цель — достичь доли не менее 6% в валовом региональном продукте. Югра планирует не просто поддержать этот курс, но и стать одной из лидирующих территорий в отрасли.

В пример чиновница привела мультфильм "Смешарики", который стал международным брендом. По её словам, лицензию на показ франшизы за рубежом продали за десятки тысяч долларов — показатель того, как культурный продукт может приносить реальную прибыль и формировать позитивный имидж страны.

Почему решили пересмотреть реестр

Первый реестр креативных предпринимателей в Югре появился ещё при экс-губернаторе Наталье Комаровой. Однако его состав вызвал неоднозначную реакцию.

На встрече с новым главой региона представители творческого сообщества пожаловались, что в списке значатся не только дизайнеры, музыканты и художники, но и астрологи, тарологи и даже организаторы рыбалок. В категории "креативных" оказались также рестораторы и IT-компании, что, по мнению профессионального сообщества, размывало смысл проекта.

Губернатор Руслан Кухарук пообещал "навести порядок" и пересмотреть принципы отбора участников. По словам главы региона, реестр должен стать инструментом развития, а не просто списком случайных бизнесов.

Поддержка без исключений

Чтобы сохранить баланс бюджета на 2026 год, региональным властям пришлось отказаться от части налоговых льгот, которые не показали эффективности. Тем не менее, поддержку сохранят для предпринимателей, занятых в креативных индустриях, а также для семей участников СВО, планирующих начать своё дело.

Такой подход, по словам Огородниковой, позволит сосредоточить ресурсы там, где они реально работают — в отраслях с потенциалом роста и социальным эффектом.

Зачем нужен новый реестр

Обновлённая система позволит определить, какие компании действительно относятся к креативным индустриям, а какие лишь формально подходят под описание.

Согласно плану, в новый реестр войдут предприятия, связанные с:

дизайном и архитектурой;

кино, театром и анимацией;

разработкой игр и IT-продуктов;

модой, ремёслами и производством уникальной авторской продукции;

образованием и просветительской деятельностью в сфере искусства.

Цель — не просто систематизировать отрасль, а создать условия для привлечения инвестиций и новых проектов в Югру.

Возможности для бизнеса

Регистрация в реестре даст компаниям несколько преимуществ:

Доступ к субсидиям и грантам. Возможность участвовать в профильных выставках и форумах. Преференции при аренде помещений и подключении к инфраструктуре. Право претендовать на налоговые льготы и специальные режимы поддержки.

По словам чиновников, это станет дополнительным стимулом для тех, кто работает в сфере искусства, технологий и образования, развивая культурную экосистему региона.

Что будет дальше

В ближайшие месяцы власти планируют подготовить методику отбора и запустить пилотную версию реестра. Предполагается, что к участию смогут присоединиться не только югорские предприниматели, но и представители других регионов, которые захотят перенести регистрацию бизнеса в округ.

Огородникова подчеркнула, что Югра готова стать "магнитом" для талантов, где креативность не просто декларируется, а превращается в двигатель экономики.