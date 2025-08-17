Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Огород, сад
Огород, сад
© Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. by Northmetpit is licensed under Own work
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 7:19

Как добиться идеального сада: советы по многослойной посадке растений

Создаем многослойный сад: простые шаги к гармонии и эстетике

Создать на своём участке атмосферу роскоши, как в садах величественных особняков, можно и без огромных территорий. Об этом рассказал Ной Мэйби, садовник поместья Торнбридж Холл, в беседе с Platinum Spas. Он отметил, что правильно подобранные растения-компаньоны помогут сделать сад гармоничным и интересным в любое время года.

Мэйби пояснил, что многослойная посадка не только добавляет глубину и объём, но и обеспечивает постоянную привлекательность. По его совету, на заднем плане стоит размещать крупные кустарники или небольшие деревья, в центре — растения средней высоты вроде гортензий или роз, а у переднего края — нежные многолетники, например, кошачью мяту или герань. Для ярких акцентов он предложил использовать луковичные — аллиумы, тюльпаны и нарциссы.

Для больших участков специалист рекомендует создавать так называемые "садовые комнаты" — обособленные зоны, формируемые живыми изгородями, деревьями или шпалерами. Этот приём часто применяют в садах отелей, чтобы сделать пространство камерным и уютным. Тем, у кого нет места для таких зон, Мэйби советует ориентироваться на единую цветовую палитру. По его словам, классическим решением станут синие и зелёные тона, а для лёгкой и элегантной атмосферы подойдут мягкие розовые и белые оттенки. Он подчеркнул, что избыток разных цветов и видов может сделать сад перегруженным.

Особое внимание эксперт советует уделить ароматам. Среди удачных вариантов он назвал османтус Бурквуда, который источает тонкий запах весной, а также повторно цветущие розы, радующие ароматом всё лето. Мэйби добавил, что любит использовать и пряные травы — розмарин и лаванду, которые одновременно дают структуру посадкам и наполняют сад приятным ароматом.

Чтобы сад выглядел эффектно круглый год, специалист предложил использовать тисовые шары или топиарии для сохранения формы, а также высаживать гортензии и кизил с ярко-красными стеблями, способными оживить зимний пейзаж.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древесный уголь в горшке предотвращает гниль и плесень у растений сегодня в 8:03

Этот дренаж спасет ваши цветы: копеечный секрет долголетия комнатных растений

Правильный дренаж в цветочном горшке — залог здоровья растений! Узнайте, какие материалы лучше использовать и как избежать ошибок при создании дренажного слоя.

Читать полностью » Яичная скорлупа: эксперт раскрыла секрет применения в саду сегодня в 7:28

Экономия и польза в одном: как яичная скорлупа заменит дорогие удобрения и защитит от вредителей

Яичная скорлупа – ценное удобрение! Эксперт рассказала, как правильно использовать яичную скорлупу для снижения кислотности почвы, защиты от вредителей и получения богатого урожая.

Читать полностью » Уход за клумбами в августе: 5 обязательных шагов для яркого цветения вчера в 2:04

Обрезка, полив и подкормка: что нужно сделать в августе для здоровья растений

Август — последний шанс для садоводов: 5 критически важных шагов для ухода за растениями, которые обеспечат красоту участка осенью.

Читать полностью » Собираем ягодный урожай вовремя: 7 лучших практик для садоводов вчера в 1:02

Секреты осеннего сада: как подготовить кустарники к зиме и будущему урожаю

Август - время подготовки ягодных кустарников к зиме. Узнайте 6 ключевых советов для обеспечения богатого урожая в следующем году!

Читать полностью » Гравийные дорожки на приусадебных участках Брянской области: технология устройства и уход вчера в 0:31

Гравийная дорожка вместо плитки: почему этот способ берут на вооружение в Брянской области

Укладываете гравийную дорожку? Узнайте 7 секретов укладки и ухода, чтобы избежать ошибок и обеспечить долговечность вашего покрытия

Читать полностью » Август назвали лучшим временем для заготовок овощей, ягод и зелени вчера в 23:10

Августовские овощи и ягоды: последняя возможность сохранить вкус лета

Какие овощи, ягоды и травы нужно успеть заготовить в августе, чтобы зимой наслаждаться вкусом лета и не потерять часть урожая.

Читать полностью » Росреестр напомнил о запрете на коммерческое строительство на дачных участках вчера в 22:37

Какие постройки могут стоить дачи и внушительного штрафа

Росреестр напомнил, какие постройки разрешены на дачных участках, за что можно получить штраф и как избежать изъятия земли.

Читать полностью » Епифанова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров с дачными участками вчера в 21:33

Как пенсионерам с дачей снизить налоги вдвое и больше

Сенатор рассказала, какие федеральные и региональные налоговые льготы доступны пенсионерам и предпенсионерам, владеющим землёй и недвижимостью.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить салат с ветчиной, помидорами и фасолью за 15 минут — пошаговая инструкция
Садоводство

Безопасное удобрение и барьер от слизней: как использовать яичную скорлупу эффективно
Туризм

Как правильно использовать бонусы и мили для бесплатных перелётов
Еда

Как запекать горбушу в духовке: рекомендации поваров
Авто и мото

Автовладельцы закрывают зеркала пакетами для защиты от птиц в сезон размножения
Авто и мото

FAW Toyota обвинила Xiaomi в манипуляции данными о колёсной базе YU7
Спорт и фитнес

Спортивный диетолог Лесли Бончи объяснила, как тренировки натощак влияют на жир и мышцы
ДФО

Дефицит и цены: почему оригинальные запчасти стали недоступны в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru