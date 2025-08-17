Как добиться идеального сада: советы по многослойной посадке растений

Создать на своём участке атмосферу роскоши, как в садах величественных особняков, можно и без огромных территорий. Об этом рассказал Ной Мэйби, садовник поместья Торнбридж Холл, в беседе с Platinum Spas. Он отметил, что правильно подобранные растения-компаньоны помогут сделать сад гармоничным и интересным в любое время года.

Мэйби пояснил, что многослойная посадка не только добавляет глубину и объём, но и обеспечивает постоянную привлекательность. По его совету, на заднем плане стоит размещать крупные кустарники или небольшие деревья, в центре — растения средней высоты вроде гортензий или роз, а у переднего края — нежные многолетники, например, кошачью мяту или герань. Для ярких акцентов он предложил использовать луковичные — аллиумы, тюльпаны и нарциссы.

Для больших участков специалист рекомендует создавать так называемые "садовые комнаты" — обособленные зоны, формируемые живыми изгородями, деревьями или шпалерами. Этот приём часто применяют в садах отелей, чтобы сделать пространство камерным и уютным. Тем, у кого нет места для таких зон, Мэйби советует ориентироваться на единую цветовую палитру. По его словам, классическим решением станут синие и зелёные тона, а для лёгкой и элегантной атмосферы подойдут мягкие розовые и белые оттенки. Он подчеркнул, что избыток разных цветов и видов может сделать сад перегруженным.

Особое внимание эксперт советует уделить ароматам. Среди удачных вариантов он назвал османтус Бурквуда, который источает тонкий запах весной, а также повторно цветущие розы, радующие ароматом всё лето. Мэйби добавил, что любит использовать и пряные травы — розмарин и лаванду, которые одновременно дают структуру посадкам и наполняют сад приятным ароматом.

Чтобы сад выглядел эффектно круглый год, специалист предложил использовать тисовые шары или топиарии для сохранения формы, а также высаживать гортензии и кизил с ярко-красными стеблями, способными оживить зимний пейзаж.