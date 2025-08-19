Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:27

Отельный стиль в вашей квартире: чего не стоит делать, чтобы не перегрузить пространство

Шикарный отельный уют в вашем доме: как организовать пространство

Мечтаете создать атмосферу шикарного отеля у себя дома? Это вполне возможно! Элементы отельного уюта можно легко перенести в вашу квартиру. Разбираемся, как воссоздать эту атмосферу и сделать пространство более комфортным.

1. Открытое пространство — залог комфорта

Одним из главных элементов гостиничного дизайна является простор. В отелях часто используют студийное планирование, где каждый сантиметр пространства используется максимально эффективно. Чтобы ваша квартира не выглядела тесной, попробуйте удалить лишние стены. Если перепланировка невозможна, подберите удобную перестановку мебели. Чем больше света и простора в комнате, тем легче ощущается отдых.

Совет: Поменяйте тюль на более легкие шторы, а громоздкие шкафы передвиньте подальше от окна.

2. Многоуровневое освещение

В отелях много внимания уделяют освещению, создавая разные сценарии для каждого случая. Используйте несколько источников света: потолочные светильники для уборки, настольные лампы для чтения и мягкие бра для уюта. Откажитесь от яркого верхнего освещения — создайте атмосферу, которая будет окружать вас комфортом.

Рекомендация: Установите направленные светильники — они помогут создать уютный эффект мягкого освещения. И, конечно, не забывайте о подсветке пола или ступеней — это удобно ночью, когда не хочется включать основной свет.

3. Однотонное постельное белье — для чистоты и элегантности

Чтобы создать атмосферу шикарного отеля, замените обычное постельное бельё на белое или однотонное, например, в глубоких оттенках коричневого или синего. Это выглядит дорого и свежо.

Совет: Выбирайте бельё из натуральных тканей — хлопок, жаккард или сатин. Качество текстиля влияет на ваш комфорт во время сна.

4. Минимализм в декоре

Отели используют минимум декора. Пара картин, ваза с цветами — и всё. Вы тоже можете попробовать создать этот минималистичный стиль у себя дома. Оставьте только те элементы декора, которые важны для вас и не мешают поддержанию порядка.

Совет: Придерживайтесь принципа: всё должно быть функциональным. Не перегружайте пространство лишними вещами, а те, что остаются, размещайте так, чтобы они приносили радость.

5. Поддержание свежести и ухода

В отелях всегда идеально чистые и обновленные покрытия. Вам тоже нужно следить за состоянием мебели и стен. Деревянные стулья — покрывайте лаком, а каменные столешницы — обрабатывайте специальными полиролями.

Рекомендация: Меняйте старые пледы, обновляйте обивку диванов и кресел. Это поможет поддерживать в доме ощущение свежести, как в отеле.

6. Уют и комфорт — главное в интерьере

Отели отличаются продуманностью каждого элемента интерьера, который способствует расслаблению. Чтобы создать уют, выберите удобное место для чтения, поставьте красивый торшер или комфортный диван для отдыха.

Рекомендация: Минимум острых углов и ярких принтов — лучше использовать нейтральные оттенки, чтобы создать спокойную атмосферу. Подумайте о том, как вам будет удобно расслабляться, и создайте для этого все условия.

Заключение: создайте место для релакса

Подумайте о том, что помогает вам расслабиться. Может, это чтение книги, утренняя зарядка или уютный уголок для вечернего чая с семьей. Воссоздав атмосферу отеля у себя дома, вы сможете наслаждаться каждым моментом, проведённым в своей квартире.

