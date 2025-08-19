Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:07

Компостная куча – золотая жила вашего огорода: пять простых шагов к богатому урожаю

Компостная куча закладывается в августе и сентябре для удобрения к весне

Август и сентябрь — лучшее время, чтобы заложить компостную кучу. Уже через сезон вы получите ценное органическое удобрение, которое улучшает структуру почвы, повышает урожайность и снижает зависимость от минеральных препаратов.

Где разместить компост

Для будущего перегноя важно выбрать подходящее место. Лучше всего подойдёт участок в тени, защищённый от ветра, с доступом к земле. Это позволит дождевым червям и микроорганизмам проникать в кучу. Не стоит ставить компост рядом с источниками воды — расстояние должно быть не менее десяти метров.

Хранить компост можно по-разному: в деревянном ящике с вентиляционными щелями, сетчатом коробе или в готовом пластиковом контейнере с крышкой.

Что идёт в компост, а что нет

Основу компоста составляют "зелёные" азотистые материалы — это овощные и фруктовые очистки, скошенная трава, ботва здоровых растений, чайная заварка или кофейная гуща. Их балансируют "коричневые" углеродистые добавки — сухие листья, солома, опилки, немного бумаги или картона.

Категорически не стоит закладывать мясо, рыбу, молочные продукты, кости, сорняки с семенами, больные растения и отходы животных. Такие компоненты либо привлекут грызунов, либо станут источником инфекции.

Как правильно заложить кучу

Компост формируется слоями. Снизу укладывают дренаж из веток и грубой травы, затем чередуют зелёные и коричневые компоненты, пересыпая их небольшим количеством земли или готового перегноя. Это ускоряет процесс разложения. Для активации можно полить слои раствором ЭМ-препарата или дрожжевой смесью, добавить крапиву или одуванчики.

Уход за компостом

Чтобы куча "жила", её нужно поддерживать во влажном состоянии, похожем на отжатую губку. В засушливый период её поливают, а в дождливый — прикрывают плёнкой или мешковиной. Раз в полтора-два месяца массу перелопачивают, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Если появляется резкий запах аммиака, это значит, что в куче слишком много свежей зелени — стоит добавить сухих материалов. Если же процесс разложения идёт слишком медленно, наоборот, потребуется больше азотистых компонентов.

Когда компост готов

Обычно на созревание уходит от шести месяцев до года. Готовый продукт легко определить: он становится тёмным, рассыпчатым, без запаха гнили и напоминает по аромату лесную землю.

Для ускорения можно чаще переворачивать слои, использовать биопрепараты и закладывать измельчённое сырьё. В этом случае компост созреет за три-четыре месяца.

Как применять

Компост используют весной при перекопке грядок, внося примерно по ведру на квадратный метр. Его также применяют как мульчу — раскладывают вокруг растений слоем в несколько сантиметров. При посадке овощей компост смешивают с землёй и добавляют прямо в лунки.

Частые ошибки

Новички часто допускают три промаха: закладывают слишком много свежей зелени, забывают о вентиляции и кладут в кучу больные растения. В итоге компост либо закисает, либо становится источником болезней.

