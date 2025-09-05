Можно ли сделать индейку сочнее курицы? Ответ внутри сливочного соуса

Хотите приготовить сытное и нежное блюдо, которое не займёт много времени? Индейка с шампиньонами в сливочном соусе на сковороде — отличный выбор для повседневного обеда или ужина. Это блюдо поражает своей мягкостью и насыщенным вкусом, а сливочный соус идеально дополняет мясо птицы.

Ингредиенты для блюда

Филе индейки — 450 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Сливки (22%) — 250 мл

Растительное масло — 20 г

Зелень, соль, специи — по вкусу

Пошаговое приготовление

Выбирайте филе индейки без костей. Для соуса лучше использовать сливки жирностью около 22%, они придадут блюду насыщенный вкус. Порежьте индейку на небольшие кусочки для равномерного обжаривания.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте мясо 5-7 минут. Сначала выделится сок, который затем испарится, и мясо начнёт подрумяниваться. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на отдельной сковороде пару минут. Тем временем промойте шампиньоны, обсушите и разрежьте на 2-4 части.

Добавьте шампиньоны к луку и жарьте вместе ещё 2-3 минуты, пока не появится сок. Переложите лук с грибами к индейке, перемешайте, посолите и добавьте специи по вкусу. Карри отлично сочетается с этим блюдом. Накройте сковороду крышкой и тушите на маленьком огне 5-7 минут.

Влейте сливки в сковороду, доведите до кипения и прогрейте ещё пару минут.

Подача и советы

Готовое блюдо отлично сочетается с любым гарниром — рисом, картофельным пюре или пастой. Подавайте индейку с шампиньонами в сливочном соусе горячей, чтобы насладиться всеми оттенками вкуса.