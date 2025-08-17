Французский шедевр за 20 минут: как простая курица превращается в ресторанный деликатес
Хотите удивить гостей изысканным, но простым в приготовлении блюдом? Нежная курица в сливочном соусе с ароматным шпинатом — идеальный вариант. Это блюдо напоминает шедевры французской кухни, но готовится на обычной кухне без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Курица (целая) — 1,5 кг
- Сливки 20% — 400 мл
- Шпинат свежий — 100 г
- Растительное масло — 40 мл
- Лук — 1 шт.
- Чеснок (порошок) — 1 ч. л.
- Итальянские или прованские травы — 1 ч. л.
- Соль, чёрный перец — по вкусу
Как приготовить
Промойте и обсушите тушку, разделите на порционные куски. Кожу можно снять, чтобы снизить калорийность. Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте курицу с луком 7-10 минут до золотистой корочки.
Влейте холодные сливки, посыпьте чесночным порошком, травами, солью и перцем. Тушите под крышкой 15 минут (или дольше, если куски крупные). Добавьте вымытые листья шпината, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты — он должен стать мягким. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь нежным вкусом!
Совет: если нет свежего шпината, подойдёт замороженный — разморозьте и слейте лишнюю жидкость.
