Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Удон с курицей
Удон с курицей
© Designed by Freepik by timolina is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:49

Французский шедевр за 20 минут: как простая курица превращается в ресторанный деликатес

Как приготовить курицу со шпинатом и сливками по ресторанному рецепту

Хотите удивить гостей изысканным, но простым в приготовлении блюдом? Нежная курица в сливочном соусе с ароматным шпинатом — идеальный вариант. Это блюдо напоминает шедевры французской кухни, но готовится на обычной кухне без лишних хлопот.

Ингредиенты

  • Курица (целая) — 1,5 кг
  • Сливки 20% — 400 мл
  • Шпинат свежий — 100 г
  • Растительное масло — 40 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок (порошок) — 1 ч. л.
  • Итальянские или прованские травы — 1 ч. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте и обсушите тушку, разделите на порционные куски. Кожу можно снять, чтобы снизить калорийность. Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте курицу с луком 7-10 минут до золотистой корочки.

Влейте холодные сливки, посыпьте чесночным порошком, травами, солью и перцем. Тушите под крышкой 15 минут (или дольше, если куски крупные). Добавьте вымытые листья шпината, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты — он должен стать мягким. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь нежным вкусом!

Совет: если нет свежего шпината, подойдёт замороженный — разморозьте и слейте лишнюю жидкость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет сегодня в 10:17

От обычных овощей — к кулинарному шедевру: баклажаны, которые удивят даже гурманов

Хотите удивить гостей? Рулетики из баклажанов с помидорами и чесноком — сочные, пикантные и готовятся всего за 50 минут. Идеальная закуска для любого праздника!

Читать полностью » Фаршированный перец с грибами: простой рецепт для домашнего ужина сегодня в 5:36

Запечённый перец с грибами — блюдо, от которого невозможно оторваться

Фаршированный перец, но не с мясом, а с грибами и капустой — сочный, ароматный и невероятно вкусный! Простой рецепт с томатно-сметанным соусом и сырной корочкой покорит даже самых требовательных гурманов.

Читать полностью » Почему сливочный соус улучшает вкус спагетти с креветками – объяснение шеф-повара сегодня в 5:30

Праздник на вашей кухне: как простое блюдо становится символом любви и уюта

Ресторанное блюдо за 30 минут! Нежные креветки в сливочно-чесночном соусе с идеальными спагетти — простой рецепт для эффектного ужина.

Читать полностью » Как приготовить ликер из черноплодной рябины в домашних условиях сегодня в 4:56

Ликер из черноплодной рябины: как заготовить уникальный напиток без лишних затрат

Научитесь готовить ликер из черноплодной рябины — терпкий, сладкий и невероятно ароматный. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания!

Читать полностью » Как приготовить торт Невеста из 12 коржей: советы кондитера сегодня в 4:33

Йогурт вместо масла: почему этот торт полезнее обычных десертов

Порадуйте гостей на празднике нежным йогуртовым тортом Невеста! Узнайте, как легко и быстро его приготовить, следуя простым шагам.

Читать полностью » Как приготовить печёночный рулет: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 3:46

Печёночный рулет: ваш универсальный помощник для праздничного стола

Нежный печёночный рулет с плавленым сыром — простое, но эффектное блюдо для любого стола. Готовится быстро, а исчезает ещё быстрее! Попробуйте этот рецепт — и он станет вашим фаворитом.

Читать полностью » Как приготовить свинину по-французски: классический рецепт с грибами и сыром сегодня в 3:40

Запечённая свинина: простое блюдо с неожиданным вкусом

Ароматная свинина с грибами под сырной шапкой — блюдо, которое покорит даже самых привередливых гурманов. Узнай секрет идеального запекания!

Читать полностью » Пошаговый рецепт торта на йогурте с шоколадом и какао-порошком сегодня в 3:27

Не масло и не яйца: этот ингредиент делает торт воздушным и ароматным

Воздушный торт с шоколадной крошкой и какао-завитком удивляет простотой приготовления и вкусом, который остаётся нежным даже спустя несколько дней.

Читать полностью »

Новости
Еда

Готовьте говядину с овощами: простой рецепт для семейного ужина
Еда

Шоколадное печенье с трещинами: советы по выпечке от кондитера
Авто и мото

Ремонт автомобилей в России подорожал на 30%: что стало дороже и почему
Питомцы

Учёные: собаки узнают себя по запаху, но не по зеркальному отражению
ДФО

Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска
Дом

Рекомендации по выбору размера телевизора, на которые я не обращал внимание
Красота и здоровье

Промывание носа при насморке: как правильно делать солевой раствор дома
Наука и технологии

Раскрыта тайна: что скрывает загадочный радиосигнал из глубин космоса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru