Французский шедевр за 20 минут: как простая курица превращается в ресторанный деликатес

Хотите удивить гостей изысканным, но простым в приготовлении блюдом? Нежная курица в сливочном соусе с ароматным шпинатом — идеальный вариант. Это блюдо напоминает шедевры французской кухни, но готовится на обычной кухне без лишних хлопот.

Ингредиенты

Курица (целая) — 1,5 кг

Сливки 20% — 400 мл

Шпинат свежий — 100 г

Растительное масло — 40 мл

Лук — 1 шт.

Чеснок (порошок) — 1 ч. л.

Итальянские или прованские травы — 1 ч. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте и обсушите тушку, разделите на порционные куски. Кожу можно снять, чтобы снизить калорийность. Разогрейте масло на сковороде, обжаривайте курицу с луком 7-10 минут до золотистой корочки.

Влейте холодные сливки, посыпьте чесночным порошком, травами, солью и перцем. Тушите под крышкой 15 минут (или дольше, если куски крупные). Добавьте вымытые листья шпината, перемешайте и прогрейте 1-2 минуты — он должен стать мягким. Разложите по тарелкам и наслаждайтесь нежным вкусом!

Совет: если нет свежего шпината, подойдёт замороженный — разморозьте и слейте лишнюю жидкость.