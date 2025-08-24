Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Суп-пюре
Суп-пюре
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:02

Этот суп нарушает все законы кулинарии — и именно поэтому от него невозможно оторваться

Рецепт супа-пюре из шампиньонов в мультиварке

Вы когда-нибудь задумывались, как всего за пару простых шагов превратить обычные продукты в изысканный ресторанный ужин? Мультиварка — это настоящая волшебная палочка для тех, кто ценит своё время, но не готов мириться с однообразием на кухне. Она позволяет легко, почти игриво, создавать кулинарные шедевры, которые впечатляют и вкусом, и текстурой.

Одним из таких блюд является нежный суп-пюре. Его главное преимущество в том, что он готовится практически без вашего участия, а базовый рецепт служит безграничным полем для экспериментов с грибами, овощами, бобовыми, мясом или сыром.

От простого к изысканному: магия кремовой текстуры

Именно супы-пюре, пришедшие к нам из французской кухни, отлично демонстрируют, как мультиварка справляется с задачами, требующими традиционно долгого томления. Она идеально доводит все ингредиенты до готовности, позволяя им раскрыть свой вкус и аромат максимально полно. А функция подогрева не даст блюду остыть, если вы ждёте гостей. Это блюдо — прекрасный способ накормить семью полезным обедом и эффектно подать его к столу.

Что нам понадобится

Для приготовления классического грибного супа-пюре подготовьте следующий набор продуктов. Его легко адаптировать под себя, например, сделав акцент на сезонных овощах.

  • Шампиньоны: 300 грамм.
  • Картофель: 250 грамм.
  • Лук репчатый: 1 штука.
  • Морковь: 1 штука.
  • Сливки: 200 мл (жирность на ваш вкус).
  • Чеснок: 2 зубчика.
  • Вода: примерно 400 мл.
  • Свежая зелень: пучок (петрушка, укроп).
  • Соль, сухие специи: по вкусу.

Интересный факт: знаете ли вы, что шампиньоны являются одним из самых культивируемых грибов в мире? Они богаты белком, витаминами группы B и фосфором, что делает их не только вкусным, но и полезным дополнением к рациону.

Пошаговый план действий

Шаг 1: Подготовка овощей и грибов

Тщательно промойте и очистите картофель, лук и морковь. Свежие шампиньоны лучше быстро ополоснуть под холодной водой и обсушить бумажным полотенцем, чтобы они не впитали лишнюю влагу. Зелень мелко порубите.

Шаг 2: Нарезка

Нарежьте грибы аккуратными ломтиками, а картофель — некрупными кубиками. Не стремитесь к идеальной форме, ведь в финале суп всё равно превратится в однородное пюре. Отправьте нарезанные ингредиенты в чашу мультиварки.

Шаг 3: Добавляем ароматную основу

Лук и морковь можно измельчить любым удобным способом: натереть на тёрке, нарезать мелким кубиком или соломкой. Это основа для вкуса будущего супа. Добавьте их к картофелю и грибам. Туда же отправьте подготовленную свежую зелень.

Шаг 4: Варка

Залейте содержимое чаши водой. Её количество можно регулировать в зависимости от желаемой консистенции — помните, что позже добавятся ещё и сливки. Сразу же посолите и добавьте любимые специи. Для грибов идеально подходят паприка, прованские травы или хмели-сунели. Закройте крышку и установите режим "Суп" или "Варка" на 40-50 минут.

Шаг 5: Создание кремовой текстуры

После звукового сигнала об окончании программы дайте супу немного остыть. Затем воспользуйтесь погружным блендером, чтобы превратить всё содержимое чаши в абсолютно гладкое, нежное пюре. Теперь влейте сливки, перемешайте и для финального аккорда запустите режим "Подогрев" или "Варка" на 5-7 минут, чтобы суп немного покипел и достиг идеальной температуры.

Шаг 6: Подача

Разлейте горячий ароматный суп по тарелкам. Не забудьте о стильном финальном штрихе: добавьте гренок, сухариков с травами, веточку свежей петрушки или каплю сливок. Это простое блюдо гарантированно вызовет восторг!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить филе утки в духовке с хрустящей кожей сегодня в 9:02

Хитрость, которая сэкономит вам время: как приготовить утку, салат и начинку для сэндвичей за один раз

Раскрываем секрет идеальной утиной грудки с хрустящей кожицей и сочной мякотью. Простой рецепт без фольги, который впечатлит ваших гостей.

Читать полностью » Рецепт домашних роллов с пятью вариантами начинок сегодня в 8:09

Ваши домашние суши будут вкуснее ресторанных: достаточно знать эти пять комбинаций начинок

Откройте секреты домашних суши! 5 уникальных рецептов роллов с детальным разбором ингредиентов и шагов приготовления. Вкусно, как в ресторане, но выгоднее.

Читать полностью » Рецепт горшочков со свининой и овощами в микроволновке за 20 минут сегодня в 8:05

Это блюдо пахнет детством и русской печью. Но его источник вас шокирует

Всего 20 минут в микроволновке — и вас ждёт невероятно сочное и ароматное мясо с овощами в горшочках. Простой рецепт для идеального ужина без хлопот.

Читать полностью » Рецепт салата с кальмарами, морковью и огурцом со сметанной заправкой сегодня в 7:18

Нежный, легкий, идеальный: формула салата, который не стыдно поставить на праздничный стол

Легкий и питательный салат с кальмарами и свежими овощами. Простой рецепт с главным секретом приготовления нежных морепродуктов, чтобы они не стали "резиновыми".

Читать полностью » Как приготовить сырные палочки из слоеного теста за 25 минут сегодня в 7:03

Сырный триумф: почему эта простая закуска заставляет гостей умолять о рецепте

Секрет идеальной закуски к приходу гостей. Всего 3 основных ингредиента и 25 минут для хрустящих сырных палочек, которые исчезнут со стола первыми.

Читать полностью » Рецепт салата с крабовыми палочками, картофелем и сыром сегодня в 6:16

Секрет салата, который обходится в копейки, но съедается первым на любом застолье

Секрет идеального салата на любой случай: минимум усилий, максимум восторга. Классический рецепт с крабовыми палочками, который никогда не подводит.

Читать полностью » Как приготовить тарталетки с огурцом и семгой сегодня в 6:11

Пятнадцать минут до идеала: стратегия приготовления закуски, которая исчезает первой

Идеальная закуска для праздника, которая готовится за 15 минут. Нежные тарталетки с красной рыбой, творожным сыром и хрустящим огурцом покорят ваших гостей.

Читать полностью » Приготовление рулета из лаваша с грибной начинкой и сыром сегодня в 5:16

Секрет идеальной закуски, которую готовят на всех VIP-фуршетах

Простая закуска из лаваша, которая затмит всё на праздничном столе. Узнайте секрет идеального сочетания хрустящей корочки, нежных грибов и тягучего сыра.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

КАМАЗ делает ставку на автобусы и электробусы после падения рынка грузовой техники
ДФО

Эксперт назвал идеальное время для покупки авто в 2025: лето-осень с максимумом скидок
Садоводство

Ваши зелёные томаты могут стать красными: хитрость с яблоками
Наука и технологии

Кератин из овечьей шерсти восстанавливает эмаль зубов: прорыв в стоматологии
Дом

Тёплый и холодный свет в интерьере: правила использования
Садоводство

Ландшафтники объяснили, как устроить пруд без техники в условиях климата Самарской области
Красота и здоровье

Терапевт Александра Филева: затяжная летняя аллергия может привести к астме
Питомцы

Как вакцинация котят помогает предотвратить распространение инфекций — мнение ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru