Праздник на вашей кухне: как простое блюдо становится символом любви и уюта

Хотите удивить близких изысканным ужином без лишних хлопот? Это блюдо выглядит как шедевр ресторанной кухни, но готовится просто и быстро. Нежные креветки, ароматный чесночно-сливочный соус и идеально приготовленные спагетти — всё, что нужно для гастрономического удовольствия.

Ингредиенты

Спагетти — 250 г

Креветки — 150 г

Сливки 20% — 200 мл

Чеснок — 2 зубчика

Сливочное масло — 30 г

Петрушка — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Готовим шаг за шагом

Размораживаем и чистим. Если креветки замороженные, промойте их под холодной водой. Удалите панцири и кишечную жилу (надрежьте спинку и аккуратно выньте темную полоску). Обжариваем чеснок. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте измельчённый чеснок и слегка подрумяньте (1-2 минуты).

Добавляем креветки. Если они крупные, порежьте на кусочки. Обжаривайте 3-5 минут (если креветки уже варёные — просто прогрейте). Вливаем сливки. Добавьте соль и перец, доведите до кипения, затем убавьте огонь и тушите 5 минут. В конце всыпьте рубленую петрушку.

Готовим пасту аль денте. Вскипятите воду, посолите и отварите спагетти на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Они должны остаться слегка твердоватыми. Смешиваем ингредиенты. Выложите спагетти в сковороду с соусом, аккуратно перемешайте. Если соус слишком густой, добавьте немного воды от варки пасты. Украсьте свежей петрушкой и сразу подавайте — блюдо вкуснее всего горячим

Советы