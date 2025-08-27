Сливочная нежность с ноткой моря: паста, которая покорит даже искушенного гурмана

Задумывались ли вы, как удивить свою вторую половинку на ужине? Макароны с красной рыбой в сливочном соусе — это не только вкусно, но и полезно! Это блюдо готовится быстро и легко, а сочетание нежной рыбы и сливочного соуса обязательно порадует ваши вкусовые рецепторы. Идеально подходит для подачи с бокалом белого вина.

Ингредиенты

Макаронные изделия — 300 г

Красная рыба — 350 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Половина лимона

Зелень по вкусу

Сливочное масло — 50 г

Пшеничная мука — 20 г

Сливки (20%) — 250 мл

Мускатный орех — 5 г

Соль и черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Если у вас замороженная рыба, выньте её заранее из морозильной камеры, чтобы она успела оттаять. Для этого рецепта лучше всего подойдут тальятелле — длинные и широкие макароны. Отварите макароны в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Они должны получиться "аль денте". После этого откиньте их на дуршлаг.

Очистите красную рыбу от шкурки и костей, нарежьте филе кубиками среднего размера. На сковороде с толстым дном разогрейте растительное масло и обжаривайте кусочки рыбы на среднем огне 2-3 минуты, периодически перемешивая. Сбрызните рыбу лимонным соком.

В сухой сковороде обжарьте муку, помешивая, затем добавьте сливочное масло и растопите его до однородной массы. Влейте сливки, добавьте мускатный орех, соль и перец. Хорошо перемешайте и оставьте до загустения. Если соус слишком густой, добавьте немного сливок.

В соус добавьте макароны и кусочки рыбы, аккуратно перемешайте. Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью по вкусу (укроп, петрушка, базилик или молодой лук). Поперчите и подавайте горячим! Это блюдо не только порадует вас разнообразием вкусов, но и станет отличным поводом для романтического вечера.