Паста в сливочном соусе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:52

Сливочный соус в два шага: лайфхак, о котором мало кто знает

Макароны в сливочном соусе подходят для ужина в будни

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить вкусное и сытное блюдо за считанные минуты, не тратя много времени и сил? Макароны в сливочном соусе — это именно тот рецепт, который выручит в самый напряжённый день, когда хочется чего-то домашнего и нежного, но готовить долго нет возможности. Главное — освоить секрет приготовления сливочного соуса, и тогда даже начинающий кулинар справится с задачей без труда.

Ингредиенты для быстрого ужина

Для этого простого и аппетитного блюда вам понадобятся:

  • Макароны — 200 г (лучше всего подойдут фетучини, но можно взять любые)
  • Сливки 20% — 200 мл (они придадут соусу нежность и бархатистость)
  • Сливочное масло — 1 столовая ложка
  • Пшеничная мука — 1 столовая ложка
  • Соль и перец — по вкусу

Совет: сливки заранее достаньте из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры — так соус получится более однородным и без комочков.

Пошаговое приготовление: от варки макарон до готового соуса

Начинайте с того, что поставьте на огонь кастрюлю с водой для макарон. Вода должна закипеть, после чего посолите её и опустите туда макароны. Пока они варятся до состояния аль денте — слегка недоваренные, переходите к приготовлению соуса.

Параллельно разогрейте сухую сковороду и всыпьте муку. Постоянно помешивая, доведите её до кремового цвета. Именно этот этап задаёт основу будущему соусу. Затем положите в муку сливочное масло и быстро перемешивайте — от вашей ловкости зависит, насколько гладким и нежным получится соус. Масло растает мгновенно, смешиваясь с мукой и образуя густую массу, которая может стать комковатой, если мешать недостаточно быстро.

Далее влейте сливки, не прекращая размешивать смесь венчиком, чтобы разбить возможные комочки. Добавьте соль и перец по вкусу. Продолжайте мешать, пока соус не станет полностью однородным и не загустеет — это происходит буквально за пару минут.

Когда макароны сварились до нужной степени, аккуратно переложите их в сковороду с соусом, не сливая воду через дуршлаг. Лучше использовать щипцы или специальную ложку для пасты. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт нежным сливочным соусом. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного воды, в которой варились макароны — она поможет сделать блюдо более сочным.

Подавайте макароны сразу же, пока соус тёплый и нежный. Если он успел остыть, просто слегка прогрейте блюдо на плите.

Несколько интересных фактов о сливочном соусе

  1. Сливочный соус — одна из самых универсальных основ в европейской кухне, часто используемая для пасты, рыбы и овощей.
  2. Чтобы соус не расслоился, сливки не должны быть слишком холодными при добавлении, а смесь нужно постоянно мешать.
  3. В классическом рецепте соуса бешамель, который похож на этот сливочный соус, также используется мука и масло для загустения, но обычно добавляют молоко вместо сливок.

Макароны в сливочном соусе — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту, скорость и вкус. Этот рецепт доказывает, что даже из самых простых продуктов можно приготовить настоящее удовольствие для всей семьи.

