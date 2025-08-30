Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by sao mai is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:38

Вкус из детства на новой скорости: знакомый аромат луковой подливы теперь всего за 20 минут

Приготовьте подливу из лука и сметаны: простой рецепт с пошаговыми инструкциями

Вы когда-нибудь задумывались, как можно легко и быстро приготовить вкусное дополнение к основным блюдам? Подливка с луком и сметаной — это именно то, что вам нужно! Она не только проста в приготовлении, но и отлично подходит к различным гарнирам, таким как рис, гречка и картошка.

Ингредиенты

  • Сметана — 200 г
  • Лук — 3 шт.
  • Растительное масло — 20 г
  • Пшеничная мука — 2 ст. л.
  • Вода — 200 мл
  • Соль и специи — по вкусу

Приготовление

Сметану выбирайте любой жирности, чем она гуще, тем сливочнее будет подливка. Очистите лук от шелухи и нарежьте его полукольцами или мелкими кусочками по своему вкусу. Нагрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите нарезанный лук. Обжаривайте его около минуты до прозрачности.

Уменьшите огонь и готовьте лук ещё 4-5 минут, пока он слегка не подрумянится. Посыпьте лук мукой и тщательно перемешайте, прогревая в течение минуты. Добавьте сметану, перемешайте и приправьте солью и специями по вкусу.

Прогрейте подливу и, при необходимости, добавьте горячую воду для достижения желаемой консистенции. Уменьшите огонь и готовьте ещё 2-3 минуты, затем снимите с огня. Помните, что при остывании подлива немного загустеет. Готовую подливку можно подавать к любым вторым блюдам или использовать для поливания гарнира.

