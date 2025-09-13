Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Суп-пюре из шампиньонов
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:41

Овощной суп-пюре в мультиварке: как обычные грибы превращают хаос кухни в симфонию вкуса

Суп-пюре в мультиварке сохраняет насыщенный вкус грибов

Представьте: ароматный, кремовый суп, который варится сам по себе, пока вы занимаетесь своими делами. Звучит заманчиво? Именно такой суп-пюре в мультиварке — идеальный вариант для занятых людей. Он получается легким, вкусным и невероятно сытным. А главное, ингредиенты можно менять на свой вкус: добавьте грибы, овощи, бобовые, мясо или сыр. Экспериментируйте с сочетаниями и наслаждайтесь результатом!

Ингредиенты

  • Шампиньоны: 300 г
  • Картофель: 250 г
  • Лук: 1 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Сливки: 200 г
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Вода: 400 мл
  • Зелень: по вкусу
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу

Пошаговое приготовление

Очистите картофель от кожуры и промойте под водой. То же самое сделайте с луком и морковью. Грибы тщательно промойте и обсушите полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу. Зелень тоже промойте.

Шампиньоны нарежьте ломтиками, картофель — кусочками. Форма не критична, ведь все потом измельчим. Отправьте их в чашу мультиварки. Лук и морковь измельчите (морковь можно натереть или нарезать). Добавьте их в чашу вместе с зеленью.

Залейте все водой — регулируйте объем по желаемой густоте (можно добавить меньше и потом долить). Посолите, добавьте специи (у меня паприка и специи для грибов, плюс сушеные травы или хмели-сунели). Включите режим "Суп" на 40–50 минут, ориентируясь на инструкцию вашей мультиварки.

Когда ингредиенты сварятся, добавьте чеснок и измельчите все в пюре. Влейте сливки (жирность на ваш вкус — чем жирнее, тем нежнее). Доведите до кипения, при необходимости разбавьте водой. Разлейте суп по тарелкам горячим. Можно посыпать сухариками.

