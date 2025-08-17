От будничного блюда до праздничного: неожиданное преображение картошки
Хрустящая картошка, нежные грибы и ароматная сметана — идеальное сочетание для уютного ужина! Это блюдо легко приготовить, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов. Оно может быть как самостоятельным кушаньем, так и отличным гарниром к мясу.
Что понадобится
- Картофель — 4 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Сметана (20%) — 100 г
- Зелень — 10 г
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль и специи — по вкусу
Как приготовить
Картошку очистите и нарежьте крупными кусочками. Грибы промойте, обсушите и порежьте на четвертинки или пластинки. Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на масле. Добавьте грибы и готовьте 3-5 минут (до легкой румяности).
В миске соедините картофель, сметану, зелень, соль и специи. Добавьте обжаренные грибы с луком и перемешайте. Выложите массу в смазанную форму и отправьте в духовку при 180°C на 40 минут.
Совет: если верх подрумянивается слишком быстро, прикройте блюдо фольгой.
Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Аромат и вкус не оставят никого равнодушным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru