От будничного блюда до праздничного: неожиданное преображение картошки

Жаркое из говядины с морошкой и картофелем
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:22

Хрустящая картошка, нежные грибы и ароматная сметана — идеальное сочетание для уютного ужина! Это блюдо легко приготовить, а результат порадует даже самых взыскательных гурманов. Оно может быть как самостоятельным кушаньем, так и отличным гарниром к мясу.

Что понадобится

  • Картофель — 4 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сметана (20%) — 100 г
  • Зелень — 10 г
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль и специи — по вкусу

Как приготовить

Картошку очистите и нарежьте крупными кусочками. Грибы промойте, обсушите и порежьте на четвертинки или пластинки. Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на масле. Добавьте грибы и готовьте 3-5 минут (до легкой румяности).

В миске соедините картофель, сметану, зелень, соль и специи. Добавьте обжаренные грибы с луком и перемешайте. Выложите массу в смазанную форму и отправьте в духовку при 180°C на 40 минут.

Совет: если верх подрумянивается слишком быстро, прикройте блюдо фольгой.

Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Аромат и вкус не оставят никого равнодушным.

