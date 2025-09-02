Салат Мимоза без маски: тайна, которую скрывают от гостей вечера
Представьте себе: классический салат Мимоза, но без привычной моркови и картошки. Вместо этого — море яиц, сыра и тертого сливочного масла, которые дарят ему нежную текстуру и неповторимый вкус. Этот вариант точно удивит ваших гостей и станет хитом на любом столе!
Почему этот салат особенный?
Он получается праздничным, сочным и невероятно нежным. Все ингредиенты простые, а результат — как маленькое чудо. Если вы еще не пробовали Мимозу с маслом, то обязательно приготовьте — понравится даже скептикам!
Ингредиенты
- Сайра консервированная: 250 г
- Твердый сыр: 100 г
- Сливочное масло: 80 г
- Яйца: 5 шт.
- Лук (мелкий или половина крупного): 1 шт.
- Майонез: 3 ст. л.
Пошаговое приготовление
Подготовка ингредиентов. Возьмите крупные яйца — если мелкие, добавьте еще одно. Заморозьте сливочное масло заранее. Вместо сайры подойдет сардина, горбуша или тунец. Разомните рыбу. Выньте сайру из банки, слейте сок и вилкой разберите на кусочки. Для большего количества рыбы возьмите две банки.
Приготовьте яйца. Сварите вкрутую, охладите, очистите. Отделите белки от желтков и натрите оба на мелкой терке — так салат будет нежнее. Натрите сыр. Используйте твердый или полутвердый сыр хорошего качества, без заменителей. Натрите мелко.
Обработайте лук. Нарежьте мелкими кубиками. Если хотите снизить остроту, замочите в уксусе на 5-7 минут. Лук можно вообще не добавлять, чтобы не заглушить другие вкусы. Соберите салат. Используйте салатник или кулинарное кольцо (диаметр 16-18 см). Первый слой — тертые белки, полейте майонезом (удобно из кондитерского мешка).
Добавьте рыбу. Выложите сверху, снова полейте майонезом. Если взяли две банки, вторую добавьте перед желтками. Посыпьте сыром. Сделайте сеточку майонеза.
Добавьте лук и масло. По желанию — лук, затем натрите холодное масло прямо сверху. Не натирайте заранее, чтобы оно не растаяло или не замерзло комком — нужна воздушная структура. Завершите желтками. Посыпьте сверху. Поставьте в холодильник на час под пленкой.
Подача. Снимите кольцо, украсьте зеленью, майонезом и ягодами. Приятного аппетита!
Советы
- Если яйца мелкие, возьмите на одно больше.
- Для праздника используйте кольцо — выглядит эффектно.
- Экспериментируйте с рыбой по вкусу.
