Салат Мимоза без маски: тайна, которую скрывают от гостей вечера

Представьте себе: классический салат Мимоза, но без привычной моркови и картошки. Вместо этого — море яиц, сыра и тертого сливочного масла, которые дарят ему нежную текстуру и неповторимый вкус. Этот вариант точно удивит ваших гостей и станет хитом на любом столе!

Почему этот салат особенный?

Он получается праздничным, сочным и невероятно нежным. Все ингредиенты простые, а результат — как маленькое чудо. Если вы еще не пробовали Мимозу с маслом, то обязательно приготовьте — понравится даже скептикам!

Ингредиенты

Сайра консервированная: 250 г

Твердый сыр: 100 г

Сливочное масло: 80 г

Яйца: 5 шт.

Лук (мелкий или половина крупного): 1 шт.

Майонез: 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Возьмите крупные яйца — если мелкие, добавьте еще одно. Заморозьте сливочное масло заранее. Вместо сайры подойдет сардина, горбуша или тунец. Разомните рыбу. Выньте сайру из банки, слейте сок и вилкой разберите на кусочки. Для большего количества рыбы возьмите две банки.

Приготовьте яйца. Сварите вкрутую, охладите, очистите. Отделите белки от желтков и натрите оба на мелкой терке — так салат будет нежнее. Натрите сыр. Используйте твердый или полутвердый сыр хорошего качества, без заменителей. Натрите мелко.

Обработайте лук. Нарежьте мелкими кубиками. Если хотите снизить остроту, замочите в уксусе на 5-7 минут. Лук можно вообще не добавлять, чтобы не заглушить другие вкусы. Соберите салат. Используйте салатник или кулинарное кольцо (диаметр 16-18 см). Первый слой — тертые белки, полейте майонезом (удобно из кондитерского мешка).

Добавьте рыбу. Выложите сверху, снова полейте майонезом. Если взяли две банки, вторую добавьте перед желтками. Посыпьте сыром. Сделайте сеточку майонеза.

Добавьте лук и масло. По желанию — лук, затем натрите холодное масло прямо сверху. Не натирайте заранее, чтобы оно не растаяло или не замерзло комком — нужна воздушная структура. Завершите желтками. Посыпьте сверху. Поставьте в холодильник на час под пленкой.

Подача. Снимите кольцо, украсьте зеленью, майонезом и ягодами. Приятного аппетита!

Советы