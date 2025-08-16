Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Опубликована сегодня в 0:02

Польза и простота: как шампиньоны в сметане могут изменить ваш рацион

Польза шампиньонов в сметане: что нужно знать о блюде

Сочные грибы в нежном сметанном соусе — идеальная закуска, которая украсит и будничный ужин, и праздничный стол. Готовится всего 30 минут, а аромат чеснока и специй сделает блюдо по-настоящему аппетитным.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 400 г
  • Сметана — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Кориандр молотый — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 2 ст. л.

Как приготовить

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Чтобы избежать слез, смочите нож и луковицу холодной водой. Грибы промойте, нарежьте пластинками. Разогрейте сковороду с маслом (лучше рафинированным — оно не горит). Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте 10 минут, пока не испарится лишняя влага.

В миске смешайте сметану, специи и 50 мл воды — так соус станет нежнее. Влейте смесь к грибам, тушите 10 минут на среднем огне. Чеснок измельчите (прессом, тёркой или ножом), добавьте в сковороду. Перемешайте, снимите с огня — блюдо готово!

Подавать можно горячим или холодным. Отлично сочетается с картофелем, гречкой или как начинка для тарталеток.

