Польза и простота: как шампиньоны в сметане могут изменить ваш рацион

Сочные грибы в нежном сметанном соусе — идеальная закуска, которая украсит и будничный ужин, и праздничный стол. Готовится всего 30 минут, а аромат чеснока и специй сделает блюдо по-настоящему аппетитным.

Ингредиенты

Шампиньоны — 400 г

Сметана — 200 г

Чеснок — 3 зубчика

Лук репчатый — 1 шт.

Кориандр молотый — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Соль — по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Как приготовить

Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Чтобы избежать слез, смочите нож и луковицу холодной водой. Грибы промойте, нарежьте пластинками. Разогрейте сковороду с маслом (лучше рафинированным — оно не горит). Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте 10 минут, пока не испарится лишняя влага.

В миске смешайте сметану, специи и 50 мл воды — так соус станет нежнее. Влейте смесь к грибам, тушите 10 минут на среднем огне. Чеснок измельчите (прессом, тёркой или ножом), добавьте в сковороду. Перемешайте, снимите с огня — блюдо готово!

Подавать можно горячим или холодным. Отлично сочетается с картофелем, гречкой или как начинка для тарталеток.