Польза и простота: как шампиньоны в сметане могут изменить ваш рацион
Сочные грибы в нежном сметанном соусе — идеальная закуска, которая украсит и будничный ужин, и праздничный стол. Готовится всего 30 минут, а аромат чеснока и специй сделает блюдо по-настоящему аппетитным.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 400 г
- Сметана — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Лук репчатый — 1 шт.
- Кориандр молотый — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 2 ст. л.
Как приготовить
Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Чтобы избежать слез, смочите нож и луковицу холодной водой. Грибы промойте, нарежьте пластинками. Разогрейте сковороду с маслом (лучше рафинированным — оно не горит). Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте 10 минут, пока не испарится лишняя влага.
В миске смешайте сметану, специи и 50 мл воды — так соус станет нежнее. Влейте смесь к грибам, тушите 10 минут на среднем огне. Чеснок измельчите (прессом, тёркой или ножом), добавьте в сковороду. Перемешайте, снимите с огня — блюдо готово!
Подавать можно горячим или холодным. Отлично сочетается с картофелем, гречкой или как начинка для тарталеток.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru