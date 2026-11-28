В макияже 2026 года акцент сместился с акцентированных губ и румяных щек на глаза. При этом тренд не предполагает сложных графичных образов в стиле нулевых, а предполагает более деликатный подход. Ключевым инструментом для создания такого эффекта стали кремовые тени, которые позволяют получить мягкое, размытое покрытие даже при минимальных навыках нанесения.

Особенности кремовой текстуры

Визажист Джои Аденуга (Joy Adenuga) объясняет, что отличие кремовых теней от классических матовых заключается в текстуре и финише. Кремовые формулы имеют более податливую, гладкую консистенцию, которая на коже создает эффект мягкого дымчатого свечения и глянцевого блеска. В то время как пудровые тени лучше подходят для создания контурных линий или плотного смоки-аю, кремовые текстуры легче растушевать пальцами, что обеспечивает естественное нанесение и служит отличной базой для сухих продуктов.

Эксперт отмечает универсальность таких средств: от едва заметного дневного образа до более драматичного вечернего макияжа с металлическим блеском. Аденуга рекомендует использовать золотые, бронзовые и металлические оттенки, а также бирюзовые, фиолетовые и розовые цвета, которые хорошо смотрятся на оливковой и темной коже.

Техника нанесения

Джои Аденуга советует отказаться от кистей в пользу нанесения пальцами. Тепло кожи помогает продукту лучше расплавиться и впитаться, что облегчает растушевку. Рекомендованная техника включает нанесение небольшого количества средства на центр века с последующим мягким размазыванием к краям. Для сглаживания границ можно использовать пушистую кисть. Главный совет эксперта — работать легкой рукой, добавляя продукт слоями для контроля интенсивности и предотвращения образования складок.

Проверенные формулы

Редакция Who What Wear UK протестировала несколько продуктов, которые наилучшим образом раскрывают потенциал кремовых теней: