Кисти остаются в косметичке: визажист раскрыла способ сделать выразительный макияж глаз за минуты
В макияже 2026 года акцент сместился с акцентированных губ и румяных щек на глаза. При этом тренд не предполагает сложных графичных образов в стиле нулевых, а предполагает более деликатный подход. Ключевым инструментом для создания такого эффекта стали кремовые тени, которые позволяют получить мягкое, размытое покрытие даже при минимальных навыках нанесения.
Особенности кремовой текстуры
Визажист Джои Аденуга (Joy Adenuga) объясняет, что отличие кремовых теней от классических матовых заключается в текстуре и финише. Кремовые формулы имеют более податливую, гладкую консистенцию, которая на коже создает эффект мягкого дымчатого свечения и глянцевого блеска. В то время как пудровые тени лучше подходят для создания контурных линий или плотного смоки-аю, кремовые текстуры легче растушевать пальцами, что обеспечивает естественное нанесение и служит отличной базой для сухих продуктов.
Эксперт отмечает универсальность таких средств: от едва заметного дневного образа до более драматичного вечернего макияжа с металлическим блеском. Аденуга рекомендует использовать золотые, бронзовые и металлические оттенки, а также бирюзовые, фиолетовые и розовые цвета, которые хорошо смотрятся на оливковой и темной коже.
Техника нанесения
Джои Аденуга советует отказаться от кистей в пользу нанесения пальцами. Тепло кожи помогает продукту лучше расплавиться и впитаться, что облегчает растушевку. Рекомендованная техника включает нанесение небольшого количества средства на центр века с последующим мягким размазыванием к краям. Для сглаживания границ можно использовать пушистую кисть. Главный совет эксперта — работать легкой рукой, добавляя продукт слоями для контроля интенсивности и предотвращения образования складок.
Проверенные формулы
Редакция Who What Wear UK протестировала несколько продуктов, которые наилучшим образом раскрывают потенциал кремовых теней:
- MAC Pro Longwear Paint Pot: Отмечена за разнообразие оттенков и универсальность. Матовые варианты хорошо работают как праймер, а текстура легко наносится пальцами для создания цветового акцента.
- Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerise: Любимый продукт Аденуги. Восемь оттенков с металлическим финишем (бронза, тауп, розовое золото) обеспечивают легкое нанесение и свечение. Для жирных век рекомендуется использовать праймер, чтобы избежать складок.
- Vieve Eye Wand: Формат-карандаш идеален для начинающих. Позволяет быстро создать образ менее чем за 30 секунд, рисуя линию на веке и растушевывая края кистью.
- Morphe Solo Artist Priming Cream Eyeshadow: Доступный вариант в матовых нейтральных оттенках. Легкая, увлажняющая текстура хорошо подходит для естественного макияжа и нанесения кистью.
- By Terry Ombre Blackstar: Отличается высокой пигментацией и стойкостью. Формула с экстрактом черного жемчуга и кальцием предназначена для увлажнения и комфортного ношения, особенно на зрелой коже или в зонах, склонных к образованию складок.
- Laura Mercier Caviar Stick Eyeshadow: Самый широкий выбор оттенков (37 вариантов) как в матовых, так и в сияющих версиях. Текстура описывается как нежная, без жирности и отпечатков.
- Iconic London Illusion Eyeshadow Stick: Отличается высоким уровнем блеска и кремовой текстурой, что делает его подходящим выбором для праздничных образов, несмотря на ограниченную линейку оттенков.
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