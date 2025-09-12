Творожный чизкейк без маскарпоне: тайный ингредиент, который перевернёт ваши десерты

Вы когда-нибудь пробовали чизкейк, который получается воздушным и мягким, но при этом готовится из доступных продуктов? Забудьте о дорогом маскарпоне — сегодня расскажу, как сделать творожный чизкейк из сметаны и творога, который покорит даже начинающих кулинаров.

Основные ингредиенты

250 г печенья (лучше сахарное или бисквитное, можно с орехами или шоколадом)

80 г сливочного масла

500 г мягкого творога (жирность 5-9%)

200 г густой сметаны

150 г сахара

3 яйца (лучше некрупных)

1 ст. л. лимонной цедры (с одного лимона)

Как приготовить основу из печенья?

Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры. Измельчите печенье в мелкую крошку (в блендере или с помощью скалки). Перемешайте крошку с маслом до однородной влажной массы.

Выстелите форму для выпечки пергаментом и плотно утрамбуйте основу из печенья, формируя бортики, чтобы начинка не вытекла. Поставьте форму в холодильник.

Приготовление кремовой начинки

Слейте сыворотку с творога и сметаны, если она есть. Взбейте творог с сахаром миксером до пышности. Если творог крупинчатый, лучше дополнительно пробить блендером.

Добавьте сметану и аккуратно перемешайте на низкой скорости. По одному вбейте яйца, тщательно взбивая после каждого. Если масса слишком жидкая, добавьте 1-2 ст. л. муки или кукурузного крахмала и дайте постоять 5-8 минут.

Всыпьте лимонную цедру и аккуратно перемешайте ложкой. Итоговая масса должна быть текучей, но не водянистой — слегка вязкой.

Вылейте начинку на основу и аккуратно распределите по форме.

Выпекайте при 170°C около часа. После выключения духовки оставьте чизкейк внутри с приоткрытой дверцей на 10-15 минут. Чизкейк сначала поднимется, а затем осядет, приобретая ровную форму.

Дайте полностью остыть при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник минимум на 6-8 часов — так начинка загустеет и станет плотной.

Нарежьте охлаждённый чизкейк на порционные кусочки и наслаждайтесь нежным вкусом. Этот десерт отлично подойдёт для семейных посиделок или угощения гостей.