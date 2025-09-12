Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пирог
Пирог
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:18

Творожный чизкейк без маскарпоне: тайный ингредиент, который перевернёт ваши десерты

Кулинары готовят творожный чизкейк из сметаны и творога в духовке для воздушной текстуры

Вы когда-нибудь пробовали чизкейк, который получается воздушным и мягким, но при этом готовится из доступных продуктов? Забудьте о дорогом маскарпоне — сегодня расскажу, как сделать творожный чизкейк из сметаны и творога, который покорит даже начинающих кулинаров.

Основные ингредиенты

  • 250 г печенья (лучше сахарное или бисквитное, можно с орехами или шоколадом)
  • 80 г сливочного масла
  • 500 г мягкого творога (жирность 5-9%)
  • 200 г густой сметаны
  • 150 г сахара
  • 3 яйца (лучше некрупных)
  • 1 ст. л. лимонной цедры (с одного лимона)

Как приготовить основу из печенья?

Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры. Измельчите печенье в мелкую крошку (в блендере или с помощью скалки). Перемешайте крошку с маслом до однородной влажной массы.

Выстелите форму для выпечки пергаментом и плотно утрамбуйте основу из печенья, формируя бортики, чтобы начинка не вытекла. Поставьте форму в холодильник.

Приготовление кремовой начинки

Слейте сыворотку с творога и сметаны, если она есть. Взбейте творог с сахаром миксером до пышности. Если творог крупинчатый, лучше дополнительно пробить блендером.

Добавьте сметану и аккуратно перемешайте на низкой скорости. По одному вбейте яйца, тщательно взбивая после каждого. Если масса слишком жидкая, добавьте 1-2 ст. л. муки или кукурузного крахмала и дайте постоять 5-8 минут.

Всыпьте лимонную цедру и аккуратно перемешайте ложкой. Итоговая масса должна быть текучей, но не водянистой — слегка вязкой.

Вылейте начинку на основу и аккуратно распределите по форме.

Выпекайте при 170°C около часа. После выключения духовки оставьте чизкейк внутри с приоткрытой дверцей на 10-15 минут. Чизкейк сначала поднимется, а затем осядет, приобретая ровную форму.

Дайте полностью остыть при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник минимум на 6-8 часов — так начинка загустеет и станет плотной.

Нарежьте охлаждённый чизкейк на порционные кусочки и наслаждайтесь нежным вкусом. Этот десерт отлично подойдёт для семейных посиделок или угощения гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Слоеные пирожки готовятся с использованием слоеного теста и мясного фарша сегодня в 8:36

Слоеные пирожки: фарш как секрет, которым пользуются все, кроме вас

Ароматные слоеные пирожки с фаршем — быстрый рецепт для всей семьи. Готовьте просто, наслаждайтесь вкусом и удобством!

Читать полностью » Кулинарный эксперт предлагает рецепт салата с крабовыми палочками и картошкой для праздничного стола сегодня в 4:07

Крабовые палочки — парадокс простоты, грозящий затмить все праздники

Захватывающий салат с крабовыми палочками и картошкой: яркий, сытный, идеален для праздника. Узнайте простой рецепт, который удивит гостей!

Читать полностью » Традиционный рецепт бисквитного торта с фруктами обеспечивает золотистую корочку сегодня в 3:59

Бисквитный торт с фруктами: тайный ингредиент, который превращает обычную выпечку в шедевр

Что скрывает этот яркий бисквитный торт с фруктами? Рецепт обещает нежность, сочность и праздник вкуса на вашем столе. Идеально для семейных вечеров.

Читать полностью » Шеф-повар Том Харрис рассказал об альтернативных способах использования коричневого соуса сегодня в 3:26

Один соус заменил яблочный и японский — хит на кухнях Британии

Коричневый соус — больше, чем привычное дополнение к завтраку. Его вкус и свойства удивляют, а истории использования порой звучат как маленькие открытия.

Читать полностью » Повара готовят курицу без начинки, используя лавровый лист и чеснок в духовке сегодня в 3:02

Запекать курицу без начинки? Вот что скрывает этот простой трюк

Хотите запечь курицу вкусно и просто с хрустящей корочкой без начинки? Лавровый лист — секрет аромата! Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Попробуйте этот лайфхак для быстрого ужина.

Читать полностью » Плов с черносливом сохраняет сочность мяса по рецепту кулинарного эксперта сегодня в 2:52

Плов с черносливом: тайный ингредиент, который перевернёт ваше представление о вкусе

Откройте новый вкус плова с черносливом! Этот рецепт добавит сладкую нотку в традиционное блюдо. Идеально для обеда или ужина.

Читать полностью » Банановый пудинг готовится из печенья и бананов за 45 минут по простому рецепту сегодня в 2:25

Десерт без выпечки, который удивит даже гурманов — секрет в каждом слое

Захватывающий рецепт: простой банановый пудинг из доступных продуктов, готовый за 45 минут. Идеален для семейного ужина.

Читать полностью » Чесночные узелки из творога без дрожжей: пошаговый рецепт сегодня в 2:18

Без дрожжей и долгой возни: эти узелки заменят хлеб навсегда

Чесночные узелки без дрожжей: всего 3 ингредиента, минимум времени и максимум вкуса. Секрет — в необычном тесте на твороге.

Читать полностью »

Новости
Еда

Домашнее печенье Красный бархат получается с трещинками
Наука

Белый карлик и звезда-компаньон: астрономы ESO предсказали взрыв, видимый невооружённым глазом
Авто и мото

Названы самые доступные машины в России: Lada Granta остаётся лидером
Садоводство

Сухой воздух и жёсткая вода названы главными причинами подсыхания кончиков листьев
Еда

Шеф-повара добавляют креветки в салат с красной рыбой для праздник
Красота и здоровье

ВОЗ предупреждает: 60% болезней связаны с хроническим стрессом
Спорт и фитнес

Тренер Жанетт Дженкинс представила 21-дневную программу тренировок для здоровья и энергии
Красота и здоровье

Сладкая выпечка утром повышает риск гормональных сбоев и ожирения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet