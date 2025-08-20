Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные грудки со шпинатом
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:17

Секрет бистро у вас дома: как превратить куриную грудку в главный героя французского ужина

Как приготовить курицу со шпинатом в сливочном соусе

Что, если обычную куриную грудку можно превратить в изысканное блюдо, достойное меню хорошего французского бистро, потратив на это меньше часа? Секрет кроется не в сложных техниках, а в волшебном сочетании нежного сливочного соуса и полезного шпината. Это блюдо — идеальный мост между повседневной кухней и праздничным ужином: оно быстрое, сытное и удивительно элегантное на вкус.

Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным. Шпинат, богатый железом, витаминами А и С, в паре со сливками создаёт бархатистую текстуру и глубокий вкус. А курица, тушёная в этой ароматной смеси, остаётся сочной и буквально тает во рту.

Интересный факт: во Франции шпинат исторически называли "метлой для желудка" за его прекрасные очищающие свойства, а также считали, что он придает силу — вспомните моряка Папая!

Ингредиенты для курицы со шпинатом

Для приготовления вам понадобятся простые и доступные продукты:

  • Курица (целая) — 1,5 кг. Можно взять готовые части: бедра, голени или филе.
  • Сливки 20% — 400 мл. Они идеальны для соуса: не слишком жирные, но и не водянистые.
  • Шпинат свежий — 100 г. Если нет свежего, подойдёт замороженный блок.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Растительное масло — 40 мл (для обжарки).
  • Чесночный порошок, итальянские травы, соль и перец — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов

Курицу тщательно вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Разделите на порционные куски. Если хотите сделать блюдо менее калорийным, снимите кожу. Крупные куски, например, грудки, лучше разрезать пополам. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Свежий шпинат промойте, удалите грубые стебли и обсушите. Крупные листья можно порвать руками.

Обжарка

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло на среднем огне. Выложите курицу и лук. Обжаривайте всё вместе в течение 7-10 минут, периодически помешивая, до появления у кусочков курицы румяной золотистой корочки.

Тушение в соусе

Важный момент: чтобы сливки не свернулись при нагревании, они должны быть холодными. Также избегайте сильного кипения.

Влейте в сковороду холодные сливки, добавьте все специи: чесночный порошок, итальянские травы, соль и перец. Аккуратно всё перемешайте.

Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне около 15 минут. Время может варьироваться в зависимости от размера кусочков. Обязательно проверьте готовность мяса у кости — оно не должно быть розовым.

Финальный аккорд

Когда курица будет полностью готова, добавьте в сковороду подготовленный шпинат. Аккуратно перемешайте, чтобы листья погрузились в соус. Готовьте ещё буквально 1-2 минуты, пока шпинат не увянет и не станет мягким. Сразу же снимите сковороду с огня.

Подавайте курицу со шпинатом горячей, щедро поливая её сливочным соусом. Это блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, пастой или рисом. Приятного аппетита!

