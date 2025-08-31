Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриное филе в кляре
© openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Куриное филе перестало быть скучным: один соус меняет всё

Куриное филе с грибами, шпинатом и черри в сливочном соусе: пошаговый рецепт

Куриное филе редко называют праздничным блюдом, но этот рецепт способен изменить привычное представление. Сочетание нежного мяса, свежего шпината, грибов и сладковатых черри в сливочном соусе делает его универсальным вариантом — для семейного ужина, романтической встречи или дружеской вечеринки.

Что понадобится

Для приготовления этого блюда возьмите:

  • 3 куриных филе;
  • крупный пучок шпината;
  • 300 г свежих грибов;
  • 200 г помидоров черри;
  • 300 мл сливок;
  • соль, перец и щепотку копченой паприки;
  • подсолнечное масло для жарки.

Как готовить

  • Подготовка мяса. Филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте небольшие надрезы.
  • Обжарка. На раскалённой сковороде с маслом обжарьте мясо с солью, перцем и паприкой до золотистой корочки.
  • Овощная основа. Выньте курицу, положите на сковороду помидоры, слегка обжарьте. Затем добавьте грибы и готовьте около семи минут.
  • Соус. Введите шпинат, влейте сливки, снова посолите и поперчите. Перемешайте.
  • Тушение. Верните филе в сковороду и готовьте на медленном огне 20-25 минут, время от времени переворачивая мясо.

С чем подавать

Гарнир можно выбрать любой: от картофельного пюре и риса до пасты или свежего салата. Благодаря насыщенному сливочному соусу курица прекрасно сочетается с большинством привычных гарниров.

Такое блюдо выглядит эффектно и на праздничном столе, и в повседневном меню, оставаясь при этом простым в приготовлении.

