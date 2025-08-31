Куриное филе перестало быть скучным: один соус меняет всё
Куриное филе редко называют праздничным блюдом, но этот рецепт способен изменить привычное представление. Сочетание нежного мяса, свежего шпината, грибов и сладковатых черри в сливочном соусе делает его универсальным вариантом — для семейного ужина, романтической встречи или дружеской вечеринки.
Что понадобится
Для приготовления этого блюда возьмите:
- 3 куриных филе;
- крупный пучок шпината;
- 300 г свежих грибов;
- 200 г помидоров черри;
- 300 мл сливок;
- соль, перец и щепотку копченой паприки;
- подсолнечное масло для жарки.
Как готовить
- Подготовка мяса. Филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте небольшие надрезы.
- Обжарка. На раскалённой сковороде с маслом обжарьте мясо с солью, перцем и паприкой до золотистой корочки.
- Овощная основа. Выньте курицу, положите на сковороду помидоры, слегка обжарьте. Затем добавьте грибы и готовьте около семи минут.
- Соус. Введите шпинат, влейте сливки, снова посолите и поперчите. Перемешайте.
- Тушение. Верните филе в сковороду и готовьте на медленном огне 20-25 минут, время от времени переворачивая мясо.
С чем подавать
Гарнир можно выбрать любой: от картофельного пюре и риса до пасты или свежего салата. Благодаря насыщенному сливочному соусу курица прекрасно сочетается с большинством привычных гарниров.
Такое блюдо выглядит эффектно и на праздничном столе, и в повседневном меню, оставаясь при этом простым в приготовлении.
