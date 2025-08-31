Куриное филе перестало быть скучным: один соус меняет всё

Куриное филе редко называют праздничным блюдом, но этот рецепт способен изменить привычное представление. Сочетание нежного мяса, свежего шпината, грибов и сладковатых черри в сливочном соусе делает его универсальным вариантом — для семейного ужина, романтической встречи или дружеской вечеринки.

Что понадобится

Для приготовления этого блюда возьмите:

3 куриных филе;

крупный пучок шпината;

300 г свежих грибов;

200 г помидоров черри;

300 мл сливок;

соль, перец и щепотку копченой паприки;

подсолнечное масло для жарки.

Как готовить

Подготовка мяса . Филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте небольшие надрезы.

. Филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и сделайте небольшие надрезы. Обжарка. На раскалённой сковороде с маслом обжарьте мясо с солью, перцем и паприкой до золотистой корочки.

На раскалённой сковороде с маслом обжарьте мясо с солью, перцем и паприкой до золотистой корочки. Овощная основа . Выньте курицу, положите на сковороду помидоры, слегка обжарьте. Затем добавьте грибы и готовьте около семи минут.

. Выньте курицу, положите на сковороду помидоры, слегка обжарьте. Затем добавьте грибы и готовьте около семи минут. Соус. Введите шпинат, влейте сливки, снова посолите и поперчите. Перемешайте.

Введите шпинат, влейте сливки, снова посолите и поперчите. Перемешайте. Тушение. Верните филе в сковороду и готовьте на медленном огне 20-25 минут, время от времени переворачивая мясо.

С чем подавать

Гарнир можно выбрать любой: от картофельного пюре и риса до пасты или свежего салата. Благодаря насыщенному сливочному соусу курица прекрасно сочетается с большинством привычных гарниров.

Такое блюдо выглядит эффектно и на праздничном столе, и в повседневном меню, оставаясь при этом простым в приготовлении.