© commons.wikimedia.org by Dnor is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:01

Одно блюдо на все случаи жизни: как накормить семью, удивить гостей и сделать себе приятно одним рецептом

Как приготовить нежное куриное филе в сметане

Куриное филе в сметане — это тот самый рецепт, который вы искали. Простое, невероятно нежное и сочное блюдо, способное украсить как будничный ужин, так и праздничный стол. Оно идеально сочетается с любым гарниром, а процесс его приготовления настолько прост, что даже у начинающего кулинара не вызовет трудностей. Секрет потрясающего вкуса кроется в соусе на основе сметаны, который превращает обычную куриную грудку в настоящее гастрономическое удовольствие.

Что понадобится

Для приготовления этого несложного, но очень вкусного блюда вам потребуются доступные продукты, которые легко найти в любом магазине.

  • Куриное филе: 500 г
  • Репчатый лук: 2 шт.
  • Сметана: 350 г (берите продукт средней жирности, 15-20%)
  • Вода: 200 мл (для соуса)
  • Сливочное масло: 30 г (оно придаст блюду особый аромат и нежность)
  • Растительное масло: 30 г (для жарки)
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Соль, молотый перец, специи: по вашему вкусу (отлично подойдут паприка, карри или прованские травы)

Интересный факт: сочетание мяса и кисломолочных продуктов — один из древнейших кулинарных приемов. Сметана не только придает соусу приятную бархатистость, но и выступает в роли натурального маринада, делая мышечные волокна курицы особенно мягкими и тающими во рту.

Приступаем к готовке: пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка курицы

Тщательно промойте куриное филе под холодной проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Это важный шаг: излишняя влага помешает образованию аппетитной золотистой корочки. Нарежьте мясо крупными кубиками или пластинами — так оно лучше пропитается соусом и останется сочным.

Шаг 2: Обжарка филе

Возьмите хорошую сковороду с толстым дном и хорошо разогрейте ее. Добавьте смесь растительного и сливочного масла. Сливочное масло даст неповторимый вкус и аромат, а растительное — не даст ему подгореть. Выложите курицу и обжаривайте на сильном огне 4-5 минут, пока не появится румяная корочка со всех сторон.

Шаг 3: Работа с луком

Пока курица жарится, очистите луковицы от шелухи, ополосните и нарежьте полукольцами или четвертькольцами. Сильно мельчить не нужно.

Шаг 4: Томление с луком

Добавьте нарезанный лук к почти готовой курице. Аккуратно перемешайте и обжаривайте всё вместе еще 2-3 минуты, пока лук не станет мягким и ароматным. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и тушите примерно 15-20 минут. Лук даст необходимый сок, но если вы видите, что масса слишком сухая, можно подлить немного воды.

Шаг 5: Подготовка соуса

В это время в отдельной мисочке приготовьте будущую заправку: смешайте сметану с водой до получения однородной консистенции. Очистите чеснок.

Шаг 6: Финальный аккорд

Когда мясо полностью приготовится, влейте в сковороду сметанную заправку. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и все выбранные специи. Посолите и поперчите по вкусу. Еще раз всё тщательно перемешайте, дайте соусу закипеть и прогрейте на медленном огне еще 2-3 минуты. Не кипятите долго, иначе сметана может свернуться.

Шаг 7: Подача

Готовое блюдо лучше всего подавать сразу, пока оно не остыло. Ароматное, нежное куриное филе в сливочно-сметанном соусе идеально дополнит рассыпчатый рис, отварная гречка, картофельное пюре или макароны. Приятного аппетита!

Интересный факт: в разных кухнях мира есть свои вариации этого блюда. В венгерской кухне, например, его готовят с добавлением большого количества паприки и называют "чаксош", а во французской — обогащают соус белым вином и грибами.

