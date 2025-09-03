Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Секрет нежного куриного пирога: корочка хрустит, а начинка тает во рту

Сливочный куриный пирог в горшочке: ингредиенты и технология выпечки

Есть блюда, которые мгновенно становятся традицией в семье. Одно из них — сливочный куриный пирог в горшочке: снаружи золотистая корочка, а внутри — нежная, сочная начинка. Такое угощение одинаково уместно и на праздничном столе, и на уютном воскресном ужине.

Чем он особенный

Секрет популярности пирога прост: сливочное тесто буквально тает во рту, а начинка из курицы получается насыщенной и ароматной. Рецепт несложный, и, следуя шагам, даже начинающий кулинар справится.

Что понадобится для теста

  • 400 г пшеничной муки
  • 200 г холодного сливочного масла
  • 1 целое яйцо
  • 1 яичный желток (для теста)
  • 6 ст. л. молока
  • 1 яичный желток (для смазывания)

Начинка: основа вкуса

  • 1 кг куриной грудки без костей
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 помидор без кожицы
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 банка сладкой кукурузы
  • 1 банка томатного соуса
  • 1 ст. л. пшеничной муки
  • 3 кубика куриного бульона
  • оливки, петрушка — по вкусу

Пошаговое приготовление

  1. Отварите курицу, измельчите и оставьте.
  2. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок, затем курицу.
  3. Растворите бульонные кубики в горячей воде, влейте в сковороду.
  4. Подмешайте муку, добейтесь густоты.
  5. Добавьте кукурузу, помидоры, оливки, петрушку. Снимите с огня.
  6. Смешайте муку с маслом, добавьте яйцо, желток, молоко, замесите тесто.
  7. Охладите его 30 минут.
  8. Раскатайте половину и выложите в форму.
  9. Выложите начинку, накройте второй частью теста.
  10. Смажьте желтком и выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки.

Как сделать ещё вкуснее

  • Добавьте в начинку сливочный сыр или катупири для большей нежности.
  • Экспериментируйте с начинкой: курица с овощами, сердцевина пальмы или вяленая говядина — отличные варианты.
  • Подавайте пирог с лёгким салатом или белым рисом — получится идеальное сочетание.

Такой пирог — это не просто еда, а настоящий повод для встречи за одним столом и вкусного разговора.

