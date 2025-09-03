Секрет нежного куриного пирога: корочка хрустит, а начинка тает во рту

Есть блюда, которые мгновенно становятся традицией в семье. Одно из них — сливочный куриный пирог в горшочке: снаружи золотистая корочка, а внутри — нежная, сочная начинка. Такое угощение одинаково уместно и на праздничном столе, и на уютном воскресном ужине.

Чем он особенный

Секрет популярности пирога прост: сливочное тесто буквально тает во рту, а начинка из курицы получается насыщенной и ароматной. Рецепт несложный, и, следуя шагам, даже начинающий кулинар справится.

Что понадобится для теста

400 г пшеничной муки

200 г холодного сливочного масла

1 целое яйцо

1 яичный желток (для теста)

6 ст. л. молока

1 яичный желток (для смазывания)

Начинка: основа вкуса

1 кг куриной грудки без костей

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

1 помидор без кожицы

1 ст. л. оливкового масла

1 банка сладкой кукурузы

1 банка томатного соуса

1 ст. л. пшеничной муки

3 кубика куриного бульона

оливки, петрушка — по вкусу

Пошаговое приготовление

Отварите курицу, измельчите и оставьте. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок, затем курицу. Растворите бульонные кубики в горячей воде, влейте в сковороду. Подмешайте муку, добейтесь густоты. Добавьте кукурузу, помидоры, оливки, петрушку. Снимите с огня. Смешайте муку с маслом, добавьте яйцо, желток, молоко, замесите тесто. Охладите его 30 минут. Раскатайте половину и выложите в форму. Выложите начинку, накройте второй частью теста. Смажьте желтком и выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки.

Как сделать ещё вкуснее

Добавьте в начинку сливочный сыр или катупири для большей нежности.

Экспериментируйте с начинкой: курица с овощами, сердцевина пальмы или вяленая говядина — отличные варианты.

Подавайте пирог с лёгким салатом или белым рисом — получится идеальное сочетание.

Такой пирог — это не просто еда, а настоящий повод для встречи за одним столом и вкусного разговора.