Секрет нежного куриного пирога: корочка хрустит, а начинка тает во рту
Есть блюда, которые мгновенно становятся традицией в семье. Одно из них — сливочный куриный пирог в горшочке: снаружи золотистая корочка, а внутри — нежная, сочная начинка. Такое угощение одинаково уместно и на праздничном столе, и на уютном воскресном ужине.
Чем он особенный
Секрет популярности пирога прост: сливочное тесто буквально тает во рту, а начинка из курицы получается насыщенной и ароматной. Рецепт несложный, и, следуя шагам, даже начинающий кулинар справится.
Что понадобится для теста
- 400 г пшеничной муки
- 200 г холодного сливочного масла
- 1 целое яйцо
- 1 яичный желток (для теста)
- 6 ст. л. молока
- 1 яичный желток (для смазывания)
Начинка: основа вкуса
- 1 кг куриной грудки без костей
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 помидор без кожицы
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 банка сладкой кукурузы
- 1 банка томатного соуса
- 1 ст. л. пшеничной муки
- 3 кубика куриного бульона
- оливки, петрушка — по вкусу
Пошаговое приготовление
- Отварите курицу, измельчите и оставьте.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте чеснок, затем курицу.
- Растворите бульонные кубики в горячей воде, влейте в сковороду.
- Подмешайте муку, добейтесь густоты.
- Добавьте кукурузу, помидоры, оливки, петрушку. Снимите с огня.
- Смешайте муку с маслом, добавьте яйцо, желток, молоко, замесите тесто.
- Охладите его 30 минут.
- Раскатайте половину и выложите в форму.
- Выложите начинку, накройте второй частью теста.
- Смажьте желтком и выпекайте при 180°C около 40 минут до золотистой корочки.
Как сделать ещё вкуснее
- Добавьте в начинку сливочный сыр или катупири для большей нежности.
- Экспериментируйте с начинкой: курица с овощами, сердцевина пальмы или вяленая говядина — отличные варианты.
- Подавайте пирог с лёгким салатом или белым рисом — получится идеальное сочетание.
Такой пирог — это не просто еда, а настоящий повод для встречи за одним столом и вкусного разговора.
