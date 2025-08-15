Бефстроганов по-новому: какой ингредиент делает его идеальным
Кто сказал, что бефстроганов — это просто мясо в сметане? Добавьте грибы — и блюдо заиграет новыми вкусами! Шампиньоны, лисички или любые другие — выбор за вами.
Что понадобится
- Говядина — 400 г
- Шампиньоны (или другие грибы) — 400 г
- Сметана — 150 г
- Сливочное масло — 40 г
- Мука — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
Нарежьте говядину тонкими полосками поперёк волокон и обваляйте в муке. Разогрейте половину масла, добавьте нарезанные грибы и жарьте до румяности. Сливайте выделяющийся сок.
Смешайте грибной сок со сметаной, горчицей, солью и перцем. Влейте к грибам и потушите 3 минуты. На оставшемся масле быстро обжарьте говядину (5 минут на сильном огне). Добавьте мясо к грибам, прогрейте минуту и дайте настояться под крышкой 10 минут.
Советы
- Лучше брать свежие грибы — они дают насыщенный вкус.
- Если любите густой соус, добавьте чуть больше муки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru