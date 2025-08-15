Бефстроганов по-новому: какой ингредиент делает его идеальным

Кто сказал, что бефстроганов — это просто мясо в сметане? Добавьте грибы — и блюдо заиграет новыми вкусами! Шампиньоны, лисички или любые другие — выбор за вами.

Что понадобится

Говядина — 400 г

Шампиньоны (или другие грибы) — 400 г

Сметана — 150 г

Сливочное масло — 40 г

Мука — 2 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте говядину тонкими полосками поперёк волокон и обваляйте в муке. Разогрейте половину масла, добавьте нарезанные грибы и жарьте до румяности. Сливайте выделяющийся сок.

Смешайте грибной сок со сметаной, горчицей, солью и перцем. Влейте к грибам и потушите 3 минуты. На оставшемся масле быстро обжарьте говядину (5 минут на сильном огне). Добавьте мясо к грибам, прогрейте минуту и дайте настояться под крышкой 10 минут.

Советы