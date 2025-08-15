Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бефстроганов (мясное блюдо)
Бефстроганов (мясное блюдо)
© commons.wikimedia.org by Eraevsky is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:16

Бефстроганов по-новому: какой ингредиент делает его идеальным

Классический бефстроганов с грибами: рецепт от шеф-повара

Кто сказал, что бефстроганов — это просто мясо в сметане? Добавьте грибы — и блюдо заиграет новыми вкусами! Шампиньоны, лисички или любые другие — выбор за вами.

Что понадобится

  • Говядина — 400 г
  • Шампиньоны (или другие грибы) — 400 г
  • Сметана — 150 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Нарежьте говядину тонкими полосками поперёк волокон и обваляйте в муке. Разогрейте половину масла, добавьте нарезанные грибы и жарьте до румяности. Сливайте выделяющийся сок.

Смешайте грибной сок со сметаной, горчицей, солью и перцем. Влейте к грибам и потушите 3 минуты. На оставшемся масле быстро обжарьте говядину (5 минут на сильном огне). Добавьте мясо к грибам, прогрейте минуту и дайте настояться под крышкой 10 минут.

Советы

  • Лучше брать свежие грибы — они дают насыщенный вкус.
  • Если любите густой соус, добавьте чуть больше муки.

