Ужин с душой: куриные бедра в сметане, которые согреют даже в самый холодный вечер

Хотите приготовить что-то простое, но невероятно вкусное? Куриные бедра в сметане — идеальный вариант как для будничного ужина, так и для праздничного стола. Сырная корочка сверху делает блюдо аппетитным и красивым.

Ингредиенты

Куриные бедра — 600 г

Сметана — 100 г

Твёрдый сыр — 80 г

Соль и перец — по вкусу

Как готовить

Если бедра были заморожены, заранее разморозьте их в холодильнике. Можно использовать и куриные ножки — тогда возьмите 6-8 штук. Промойте и обсушите бедра бумажным полотенцем. Посолите и поперчите с обеих сторон. Добавьте любимые специи, если хотите.

Перемешайте мясо со сметаной. Важно брать качественную сметану без добавок. Можно заменить её майонезом или смесью сметаны и майонеза — но учтите, что блюдо станет калорийнее. Натрите сыр на крупной тёрке.

Выложите курицу в форму для запекания. Посыпьте сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, примерно на 40 минут. Если сыр начнёт подрумяниваться слишком быстро, накройте форму фольгой и снимите её за 10 минут до готовности. Подавайте с любимым гарниром.