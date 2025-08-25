Легкий способ порадовать семью: курица в сливочном соусе за 1 час

Хотите приготовить что-то действительно аппетитное из самых обычных продуктов? Курица, запечённая в сливочном соусе, — идеальный выбор для сытного семейного ужина. Мясо получается нежным, пропитанным ароматными нотками чеснока и зелени, а сливки превращаются в нежнейшую подливу, которая прекрасно сочетается с любым гарниром.

Что понадобится

Курица (любые части) — 900 г

Сливки — 400 мл

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 30 г

Укроп, специи, соль — по вкусу

Готовим шаг за шагом

Тщательно промойте и обсушите курицу бумажным полотенцем — это поможет получить красивую корочку при жарке. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте кусочки с двух сторон до золотистого цвета.

Переложите обжаренную курицу в форму (можно не смазывать). Залейте сливочным соусом и отправьте в духовку, разогретую до 190°C, на 45-50 минут. Готовность определяйте по румяному цвету и аппетитному аромату.

На сухой сковороде слегка обжарьте муку до лёгкого орехового запаха. Помешивая, влейте сливки, добавьте чеснок, укроп, соль и специи. Доведите до кипения — соус загустеет и станет ароматным.

Подавайте блюдо горячим, дополнив любимым гарниром или свежими овощами. Идеально подойдёт рис, картофель или салат.