© commons.wikimedia.org by Dnor is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:15

Бюджетный ужин по-королевски: как обычные сливки делают курицу деликатесом

Как приготовить курицу в сливочном соусе

Что может быть лучше, чем ароматная, запечённая курица с хрустящей корочкой и нежнейшим сливочным соусом? Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет накормить семью вкусно и сытно, не проводя полдня у плиты. Соус из сливок, чеснока и зелени превращает простое мясо в кулинарный шедевр, который идеально дополнит любой гарнир.

Ингредиенты для аппетитного ужина

Для приготовления вам понадобятся самые простые и доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Идея в том, чтобы из базового набора создать по-настоящему праздничное блюдо.

  • Курица: 900 г (подойдут бедра, голени, крылья или филе — на ваш выбор).
  • Сливки: 400 мл (жирность можно брать любую, от 20% и выше).
  • Мука пшеничная: 1 столовая ложка (для загущения соуса).
  • Чеснок: 4 зубчика (придаст пикантный аромат).
  • Масло растительное: примерно 30 г (для обжарки).
  • Укроп: небольшой пучок, свежий или сушёный.
  • Специи: соль, смесь перцев, паприка — по вашему вкусу.

Интересный факт: курица, запечённая в сливках, — это вариация классического французского блюда, которое готовили ещё в провинции Нормандия, известной своими богатыми молочными продуктами. Этот способ томления в сливочном соусе гарантирует, что мясо останется сочным даже при длительном приготовлении.

Главный секрет: подготовка курицы

Правильная подготовка мяса — залог успеха. Кусочки курицы необходимо тщательно вымыть и, что очень важно, полностью обсушить бумажными полотенцами. Этот шаг нельзя пропускать!

Вымойте мясо, обязательно обсушите бумажным полотенцем, иначе излишняя влага не даст ему обжариться — оно будет тушиться.
Именно сухая поверхность обеспечит красивую золотистую корочку при обжаривании. Если пренебречь просушкой, курица будет не жариться, а тушиться в собственном соку, и корочки не получится.

Пошаговый процесс приготовления

Обжаривание до румяной корочки

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла до состояния "почти дымится". Выложите обсушенные кусочки курицы кожей вниз и обжаривайте на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Наша цель — не довести до готовности, а лишь запечатать соки внутри и добиться аппетитного цвета.

Выкладываем в форму

Обжаренное мясо переложите в форму для запекания. Смазывать её маслом не нужно — собственного жира с курицы будет вполне достаточно. Кстати, этап обжарки можно и пропустить, но с ним готовое блюдо выглядит гораздо привлекательнее и ароматнее.

Готовим волшебный соус

Теперь самое интересное — создание сливочной подливы. Мелко порубите укроп и чеснок. На сухой, хорошо разогретой сковороде в течение минуты обжарьте муку, постоянно помешивая. У вас должен появиться лёгкий ореховый аромат. Главное — не дать муке подгореть.

Соединяем ингредиенты для соуса

Тонкой струйкой, не переставая мешать венчиком, влейте в муку сливки. Доведите массу до однородности без комочков. Добавьте чеснок, укроп, соль и любимые специи. Проварите соус на медленном огне 2-3 минуты до лёгкого загустения.

Финальный аккорд в духовке

Готовым соусом равномерно полейте курицу в форме. Отправьте её в духовку, разогретую до 190 °C, примерно на 45-50 минут. О готовности вам сообщит потрясающий аромат и идеальный румянец на коже.

Подавайте это нежное мясо с картофельным пюре, пастой или рисом — сливочный соус великолепно сочетается со всем. Не забудьте про свежие овощи для контраста. Приятного аппетита!

