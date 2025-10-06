Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морковный суп с имбирём
Морковный суп с имбирём
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:28

Пюре без силы: чем опасны крем-супы, если есть их каждый день

Нутрициолог предупредила: классический крем-суп не обеспечивает организм белками и жирами

Осенью крем-супы кажутся идеальным выбором: лёгкие, сытные, ароматные и согревающие. Однако, по словам специалистов, не всё так просто. Несмотря на приятную текстуру и насыщенный вкус, это блюдо часто не покрывает потребности организма в белках, жирах и углеводах.

Что не так с крем-супами

Нутрициолог Оксана Николенко в интервью порталу Gastronom.ru отметила, что классический крем-суп нельзя считать полноценным приёмом пищи.

"Обычно в нём не хватает медленных углеводов и качественных жиров", — объяснила нутрициолог Оксана Николенко.

По её словам, именно из-за этого после тарелки супа чувство сытости уходит быстрее, чем хотелось бы. Основу блюда чаще всего составляют овощи, которые дают лёгкость, но не обеспечивают достаточной энергетической ценности.

Классический овощной крем-суп — это, скорее, перекус или лёгкий ужин, а не полноценное блюдо, особенно если в нём нет белка или сложных углеводов.

Как сделать крем-суп питательнее

Николенко подчёркивает, что крем-суп можно и нужно "обыграть", добавив в него недостающие компоненты. Несколько простых приёмов делают блюдо более сбалансированным:

  • Добавьте источник белка. Подойдут курица, индейка, рыба или морепродукты — они обеспечат организм аминокислотами и сделают суп более сытным.

  • Замените сливки. Вместо коровьих лучше использовать кокосовые - они содержат линолевую кислоту, полезную для кишечника, и не вызывают вздутия.

  • Дополните суп хлебом из цельного зерна. Это восполнит запас "медленных" углеводов и стабилизирует уровень сахара в крови.

Таким образом, из лёгкого перекуса крем-суп превращается в полноценный обед.

Таблица "Сравнение": калорийность популярных крем-супов

Вид супа Калорийность (на порцию 250-300 г) Советы по подаче
Овощной крем-суп ~120 ккал Добавить хлеб, мясо или рыбу
Сливочный грибной суп ~220 ккал Использовать кокосовые сливки
Суп-пюре с курицей ~250 ккал Добавить сливки порционно
Тыквенный крем-суп ~180 ккал Подать с салатом из свежих овощей

Добавлять ли сливки: польза и риски

Вопрос о сливках остаётся спорным. Люди, контролирующие вес, часто сомневаются, можно ли их использовать. Испанские исследователи доказали: сливки действительно обладают высокой энергетической ценностью, поэтому должны употребляться в умеренных количествах.

"Для контролирующих своё питание и свой вес советую добавлять сливки порционно в тарелку, небольшое количество", — уточнила эксперт.

Если заменить животные сливки растительными, можно улучшить пищевую ценность блюда. Например, миндальные, овсяные или кокосовые сливки придают крем-супу ту же нежность, но содержат меньше насыщенных жиров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить крем-суп только из овощей и сливок.

  • Последствие: быстрое чувство голода и недостаток белка.

  • Альтернатива: добавить мясо, рыбу или бобовые для баланса.

  • Ошибка: использовать жирные сливки в большом количестве.

  • Последствие: лишние калории и нагрузка на ЖКТ.

  • Альтернатива: добавить немного кокосовых сливок или ложку оливкового масла.

  • Ошибка: есть суп без хлеба или гарнира.

  • Последствие: нехватка углеводов, упадок энергии.

  • Альтернатива: подать суп с цельнозерновым хлебом или отварным киноа.

А что если есть крем-суп ежедневно?

Сам по себе крем-суп не вреден, но при регулярном употреблении в качестве основного блюда он может привести к дефициту белка и жиров. Организм будет получать мало энергии, что скажется на тонусе, концентрации и состоянии кожи.

Если вы любите крем-супы, используйте их как часть комплексного обеда — например, в сочетании с белковым блюдом и овощным салатом.

Плюсы и минусы крем-супов

Плюсы Минусы
Лёгко усваивается Недостаток белков и жиров
Подходит при заболеваниях ЖКТ Быстрое возвращение голода
Удобен для детского и диетического питания Высокая калорийность при добавлении сливок
Можно готовить из любых овощей Не подходит как единственный приём пищи

FAQ

Можно ли есть крем-суп на ужин?
Да, если добавить немного белка — например, кусочки курицы или морепродукты.

Какие сливки лучше использовать?
Кокосовые, миндальные или овсяные. Они легче усваиваются и содержат полезные жиры.

Можно ли замораживать крем-суп?
Да, но без сливок — их лучше добавить после разогрева.

Какой хлеб выбрать к супу?
Цельнозерновой, с добавлением семян или отрубей.

Мифы и правда

Миф: крем-суп — диетическое блюдо.
Правда: только если готовить без жирных сливок и картофеля.

Миф: сливки вредны при похудении.
Правда: в умеренном количестве они не мешают, особенно растительные.

Миф: суп-пюре не насыщает.
Правда: при добавлении белка и углеводов он может быть полноценным обедом.

Исторический контекст

Крем-супы появились во Франции в XVIII веке как изысканное блюдо придворной кухни. Позже их стали готовить в Англии и Италии, где они стали символом лёгкости и утончённости. Сегодня суп-пюре — одно из самых популярных блюд осени: его готовят из тыквы, брокколи, шпината и даже чечевицы.

Три интересных факта

• Первый крем-суп был создан во Франции и назывался Potage Parmentier - из лука и картофеля.
• Кокосовые сливки делают суп не только полезнее, но и придают ему лёгкий экзотический вкус.
• Тыквенный крем-суп содержит бета-каротин, который укрепляет зрение и иммунитет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миндальное молоко оказалось самым дорогим в приготовлении вчера в 15:51
Напиток, который не видел фермы: почему растительное молоко покоряет даже мясоедов

Можно ли сэкономить, если готовить растительное молоко дома? Разбираемся, из чего делать миндальное и рисовое, сколько это стоит и как хранить.

Читать полностью » Поварской метод: сода смягчает белок и предотвращает сухость курицы вчера в 14:41
Всё делали правильно, а грудка всё равно сухая? Виновата не духовка, а вы — вот почему

Как сделать куриную грудку сочной без йогуртов, маринадов и уксуса? Один кухонный ингредиент способен превратить жёсткое мясо в мягкий деликатес.

Читать полностью » При правильном приготовлении креветки остаются нежными внутри и слегка поджаренными снаружи вчера в 14:10
Революция в закусках к пиву: как обычные морепродукты превращаются в кулинарный шедевр

Ароматные жареные креветки в пикантном соусе — идеальная закуска для дружеских посиделок. Готовятся за 10 минут и гарантированно становятся хитом вечера!

Читать полностью » Ризотто с морепродуктами приобретает кремовую текстуру при правильном приготовлении вчера в 14:07
От обычного риса до кулинарного шедевра: секреты приготовления ризотто, о которых молчат повара

Классическое ризотто с морепродуктами — сливочное, нежное и ароматное блюдо итальянской кухни. Узнайте, как добиться идеальной текстуры и насыщенного вкуса моря.

Читать полностью » Сазан в фольге сохраняет сочность при запекании вчера в 13:04
Как приготовить сазана так, чтобы он не развалился: секреты идеальной текстуры

Целый сазан, запечённый в фольге с овощами и лимоном, — сочное блюдо для праздничного стола. Узнайте, как приготовить его, чтобы сохранить аромат и нежность.

Читать полностью » Фаршированные грибы с орехами и сыром получаются сочными и ароматными вчера в 13:01
Эта закуска взорвала все застолья: эти грибы покорили гурманов своей простотой

Ароматные шампиньоны с орехами и сыром — идеальная горячая закуска для любого случая. Узнайте, как приготовить их быстро и добиться идеальной начинки.

Читать полностью » Жаркое в горшочках с грибами сохраняет сочность мяса вчера в 12:58
Когда горшочек творит чудеса: жаркое превращается в кулинарную феерию

Ароматное жаркое с грибами и мясом — простое, сытное и уютное блюдо, которое не требует внимания. Узнайте, как приготовить его в горшочках в духовке.

Читать полностью » Запечённая тыква с мясным фаршем получается нежной и ароматной вчера в 12:55
Забудьте всё, что знали о тыкве: фаршированная мясом, она превращается в кулинарный шедевр

Сочная тыква, фаршированная мясом и рисом, — эффектное блюдо, которое сочетает вкус, уют и праздничную подачу. Узнайте, как запечь идеально.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III
Наука
Белок FTL1 связан с ухудшением памяти при старении
Авто и мото
70% водителей неправильно используют прикуриватель в автомобиле
Авто и мото
Аккумулятор неподходящей мощности может привести к поломке авто
Красота и здоровье
Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали
Наука
В Колумбии обнаружен новый вид древних морских черепах мелового периода
Туризм
В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря
Спорт и фитнес
Men Today: трёхнедельный фитнес-план активирует все группы мышц и помогает укрепить пресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet