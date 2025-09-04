Всего 3 яйца и немного муки — секрет вкуснейшего печенья к чаю
В маленьком городке Посо Фундо (Миргия) уличная торговка Мария де Фатима Алвес Пайва делится своим фирменным рецептом печенья с кремом. Его секрет кроется в простоте и доступных ингредиентах, а результат всегда получается нежным и ароматным.
Что понадобится
- 3 яйца
- 5 ст. л. сахара
- 200 мл сливок
- 2 ст. л. маргарина
- щепотка соли
- 1 ст. л. разрыхлителя
- пшеничная мука (по необходимости, для раскатывания теста)
Как готовить
- Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините яйца, сахар, сливки, маргарин, соль и разрыхлитель.
- Замесите тесто. Постепенно подсыпайте муку и месите руками до эластичного состояния.
- Формируйте печенье. Раскатайте небольшую полоску теста, сложите пополам, заплетите косичкой и соедините края.
- Запеките. Обваляйте заготовки в сахаре или корице и отправьте в разогретую духовку.
Через несколько минут печенье приобретёт золотистую корочку.
Вкус детства
Рецепт Марии — это не просто способ приготовить сладость, а маленький штрих к домашнему уюту. Такие печенья подойдут и к вечернему чаю, и как угощение для гостей. Простота приготовления делает этот десерт любимым даже у начинающих хозяек.
