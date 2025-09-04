Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Всего 3 яйца и немного муки — секрет вкуснейшего печенья к чаю

Уличная торговка из Посо Фундо поделилась простым рецептом печенья

В маленьком городке Посо Фундо (Миргия) уличная торговка Мария де Фатима Алвес Пайва делится своим фирменным рецептом печенья с кремом. Его секрет кроется в простоте и доступных ингредиентах, а результат всегда получается нежным и ароматным.

Что понадобится

  • 3 яйца
  • 5 ст. л. сахара
  • 200 мл сливок
  • 2 ст. л. маргарина
  • щепотка соли
  • 1 ст. л. разрыхлителя
  • пшеничная мука (по необходимости, для раскатывания теста)

Как готовить

  • Смешайте ингредиенты. В глубокой миске соедините яйца, сахар, сливки, маргарин, соль и разрыхлитель.
  • Замесите тесто. Постепенно подсыпайте муку и месите руками до эластичного состояния.
  • Формируйте печенье. Раскатайте небольшую полоску теста, сложите пополам, заплетите косичкой и соедините края.
  • Запеките. Обваляйте заготовки в сахаре или корице и отправьте в разогретую духовку.

Через несколько минут печенье приобретёт золотистую корочку.

Вкус детства

Рецепт Марии — это не просто способ приготовить сладость, а маленький штрих к домашнему уюту. Такие печенья подойдут и к вечернему чаю, и как угощение для гостей. Простота приготовления делает этот десерт любимым даже у начинающих хозяек.

