Всего 3 яйца и немного муки — секрет вкуснейшего печенья к чаю

В маленьком городке Посо Фундо (Миргия) уличная торговка Мария де Фатима Алвес Пайва делится своим фирменным рецептом печенья с кремом. Его секрет кроется в простоте и доступных ингредиентах, а результат всегда получается нежным и ароматным.

Что понадобится

3 яйца

5 ст. л. сахара

200 мл сливок

2 ст. л. маргарина

щепотка соли

1 ст. л. разрыхлителя

пшеничная мука (по необходимости, для раскатывания теста)

Как готовить

Смешайте ингредиенты . В глубокой миске соедините яйца, сахар, сливки, маргарин, соль и разрыхлитель.

. В глубокой миске соедините яйца, сахар, сливки, маргарин, соль и разрыхлитель. Замесите тесто . Постепенно подсыпайте муку и месите руками до эластичного состояния.

. Постепенно подсыпайте муку и месите руками до эластичного состояния. Формируйте печенье . Раскатайте небольшую полоску теста, сложите пополам, заплетите косичкой и соедините края.

. Раскатайте небольшую полоску теста, сложите пополам, заплетите косичкой и соедините края. Запеките. Обваляйте заготовки в сахаре или корице и отправьте в разогретую духовку.

Через несколько минут печенье приобретёт золотистую корочку.

Вкус детства

Рецепт Марии — это не просто способ приготовить сладость, а маленький штрих к домашнему уюту. Такие печенья подойдут и к вечернему чаю, и как угощение для гостей. Простота приготовления делает этот десерт любимым даже у начинающих хозяек.