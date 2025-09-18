Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Капкейки с кефирным кремом и мятой
Капкейки с кефирным кремом и мятой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:31

Шоколадные капкейки с сюрпризом внутри — джем, карамель или сгущёнка: выбирайте свой вкус победы

Капкейки с кремом-чиз сохраняют воздушную текстуру при выпечке при 170 градусах

Капкейки давно стали символом уютных домашних чаепитий и праздничных угощений. Миниатюрные пирожные с пышной шапочкой из крема легко приготовить дома, и они смотрятся не хуже, чем в витринах кондитерских. Особая изюминка — крем-чиз, который делает десерт нежным, в меру сладким и очень нарядным. Внутрь можно добавить джем, конфитюр, карамель или сгущёнку, создавая новые вкусы каждый раз.

Основная идея рецепта

Тесто для капкейков готовится на основе масла, яйца и муки с добавлением какао. После выпечки кексы становятся мягкими и пористыми. Начинка добавляет им сочности, а воздушный крем-чиз завершает композицию, превращая простое пирожное в эффектный десерт.

Сравнение ингредиентов

Компонент Классические кексы Капкейки с кремом-чиз
Основа Масло, мука, яйца То же + какао
Крем Сливочный или масляный Крем-чиз
Начинка Необязательна Джем, карамель, сгущёнка
Текстура Плотная Мягкая и нежная
Вкус Сладкий Сбалансированный, сливочно-сырный

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте продукты комнатной температуры: масло, яйцо, молоко.

  2. Взбейте масло с сахаром до пышности, введите яйцо.

  3. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель.

  4. Соедините сухие ингредиенты с масляной массой, добавьте молоко, перемешайте до гладкого теста.

  5. Разложите тесто по капсулам, заполняя их на 2/3.

  6. Выпекайте при 170°С около 20 минут. Готовность проверяйте шпажкой.

  7. Остудите капкейки и выдержите в холодильнике несколько часов.

  8. Для начинки аккуратно вырежьте серединку и заполните её конфитюром, сгущёнкой или карамелью.

  9. Для крема соедините холодный творожный сыр, сливки и сахарную пудру. Взбейте миксером до густоты.

  10. Переложите крем в кондитерский мешок и отсадите шапочки на капкейки.

  11. Украсьте ягодами, шоколадом или печеньем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать холодное масло и яйцо.

  • Последствие: Масло отсечётся, тесто станет неоднородным.

  • Альтернатива: Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Ошибка: Взбивать крем слишком долго.

  • Последствие: Масса расслоится.

  • Альтернатива: Взбивать до густоты и остановиться.

  • Ошибка: Взять сливки низкой жирности.

  • Последствие: Крем не взобьётся.

  • Альтернатива: Использовать сливки от 33%.

А что если…

А что если добавить в тесто орехи или кусочки шоколада? Тогда кексы получат дополнительную текстуру.
А если сделать крем с ягодным пюре, десерт станет ещё ярче и ароматнее.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Красивый внешний вид Требует кондитерских насадок
Универсальная основа для разных начинок Калорийный десерт
Подходит для праздников Нужно выдерживать капкейки в холодильнике
Крем-чиз лёгкий и нежный Требуются качественные сливки и сыр

FAQ

Можно ли заменить творожный сыр?
Да, подойдут аналоги — "Альметте", "Креметте", "Виолетте", главное, чтобы они были свежими.

Можно ли использовать вместо сливок молоко?
Нет, крем не получится густым.

Сколько хранится капкейк с кремом?
До двух суток в холодильнике.

Мифы и правда

  • Миф: Капкейки — это просто маленькие кексы.

  • Правда: Они отличаются наличием крема и часто — начинки.

  • Миф: Крем-чиз слишком тяжёлый.

  • Правда: При правильной пропорции он получается лёгким и воздушным.

  • Миф: Для украшения нужны профессиональные навыки.

  • Правда: Даже простая "розочка" из крема выглядит красиво.

3 интересных факта

  1. Первые капкейки появились в США в XIX веке, их называли так из-за объёма теста — "cup" (чашка).

  2. Крем-чиз стал популярным благодаря американскому чизкейку, откуда перекочевал и в кондитерские кремы.

  3. Сегодня капкейки украшают не только кремом, но и мастикой, безе, фруктами.

Исторический контекст

Капкейки — символ американской домашней выпечки. В XX веке они получили вторую жизнь благодаря кондитерским, которые стали продавать их в десятках вариаций. Крем-чиз — один из самых популярных вариантов украшения: он менее сладкий, чем масляный крем, и лучше сочетается с фруктовыми начинками.

Читайте также

Читайте также

Рецепт салата из огурцов и помидоров с болгарским перцем включает оливковое масло и лимонный сок сегодня в 7:56

Соседи крутили пальцем у виска, а теперь просят рецепт: салат с болгарским перцем завоевал все дачи

Лёгкий летний салат из огурцов, помидоров и перца — быстрый рецепт, который дарит свежесть и яркость вкуса. Идеален к мясным блюдам.

Читать полностью » Рецепт заливного включает свинину, куриное филе и овощи в бульоне сегодня в 7:23

Заливное из мяса с желатином хранится до 48 часов — правила правильного охлаждения

Яркое и аппетитное заливное из мяса с овощами и желатином — классическая закуска, которая украсит любой праздничный стол.

Читать полностью » Голубцы с томатно-сметанным соусом получают равномерную пропитку в мультиварке сегодня в 6:30

Секреты сочных голубцов: правильная подготовка капусты и идеальный соус в мультиварке

Нежные голубцы в сметанно-томатном соусе в мультиварке — сочное блюдо для всей семьи. Простой рецепт с классическим вкусом и ароматом.

Читать полностью » Рецепт мексиканской пиццы с кукурузой и каперсами делает вкус ярким сегодня в 6:14

Хотите пиццу с характером? Этот вариант с каперсами и соусом чили перевернёт ваше представление

Мексиканская пицца с перцем чили, кукурузой и салями — яркий и пикантный вариант классики. Острая, ароматная и очень аппетитная!

Читать полностью » Кулинары рекомендует кролика с грибами тушёный в сметане для семейного ужина сегодня в 5:21

Секрет мягкости кролика: сметана и грибы делают его звездой стола, а не второстепенным блюдом

Нежное мясо кролика, тушёное в сметане с грибами, — классическое блюдо, которое сочетает простоту приготовления и изысканный вкус.

Читать полностью » Быстрое безе в микроволновке получается хрустящим и легким по рецепту сегодня в 5:06

Забудьте про долгие часы: безе в микроволновке готово быстрее, чем вы успеете моргнуть

Лёгкое безе всего за 5 минут — быстрый десерт в микроволновке. Минимум ингредиентов и времени, максимум удовольствия и сладости!

Читать полностью » Соус для Цезаря с креветками готовится на основе масла и яиц сегодня в 4:34

Цезарь с креветками без провала: яркий вкус, который удивит даже гурманов

Насыщенный соус с анчоусами и чесноком превращает "Цезарь" с креветками в ресторанное блюдо. Лёгкий в приготовлении, он подходит и к рыбе.

Читать полностью » Кулинарный эксперт поделился рецептом салата с копчёной курицей и маринованными грибами сегодня в 4:02

Соседи будут завидовать: салат с курицей и грибами, который всегда уходит первым

Сытный и ароматный салат с копчёной курицей, грибами и сыром — простой рецепт, который легко приготовить и красиво подать к празднику.

Читать полностью »

