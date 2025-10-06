60 лет в музее — и вот сенсация: учёные открыли новый древний вид
В Колумбии описан новый вид древних морских черепах из рода Craspedochelys. Вид получил название Craspedochelys renzi и жил в раннем меловом периоде, около 132-125 миллионов лет назад. Открытие опубликовано в журнале Swiss Journal of Palaeontology и уже называют важным вкладом в изучение эволюции морских рептилий.
Черепахи мелового моря
Морские черепахи неоднократно возникали в ходе эволюции из разных групп сухопутных предков. Одна из таких линий получила название Thalassochelydia - талассохелидии. Она объединяет несколько семейств юрских и меловых морских черепах, чьи точные родственные связи до сих пор вызывают споры у палеонтологов.
Наиболее разнообразным семейством внутри группы считаются плезиохелииды (Plesiochelyidae). В него входят не менее десяти видов, относящихся к четырём родам: Craspedochelys, Plesiochelys, Portlandemys и Tropidemys.
Характерные признаки их панцирей:
длина 40-55 см,
отсутствие "родничков" у взрослых,
развитый костный мостик,
иногда небольшой пластральный родничок.
Находка в Колумбии
Фрагменты панциря Craspedochelys renzi были обнаружены ещё в 1950-х годах швейцарским геологом Отто Ренцем в регионе Кунья-де-Куиса (департамент Гуахира, Колумбия). Среди находок — частичная раковина размером 25,5×23,1 см, кости задних конечностей и хвостовые позвонки.
Экземпляр долгое время лежал в коллекции Базельского музея естественной истории (Швейцария), среди образцов беспозвоночных. Лишь спустя 60 лет палеонтологи вернулись к этим материалам и смогли описать новый вид.
"Присутствие Craspedochelys renzi в колумбийской формации Мойна подчёркивает сложную историю распространения морских черепах в раннем мелу", — отметил палеонтолог Эдвин-Альберто Кадена (Университет Росарио, Смитсоновский институт, Музей Филда).
Геологический контекст
Окаменелость происходит из формации Мойна — отложений готеривского яруса раннего мела. Это мелководная морская среда, где обитали разнообразные рептилии и беспозвоночные.
Интересно, что эта находка стала самой "молодой" для всей группы талассохелидий: ранее их остатки фиксировались только в более древних слоях. Кроме того, это лишь второй случай обнаружения представителей группы за пределами Европы.
Сравнение талассохелидий
|Семейство
|Характеристика
|Примеры родов
|Eurysternidae
|Ранние юрские формы
|Eurysternum
|Thalassemydidae
|Среднеюрские морские черепахи
|Thalassemys
|Plesiochelyidae
|Наиболее разнообразные, до 55 см панцирь
|Craspedochelys, Plesiochelys, Tropidemys
Значение открытия
Расширен временной диапазон существования талассохелидий до готеривского яруса.
Зафиксировано новое географическое распространение — север Гондваны (современная Южная Америка).
Подтверждена важность переоценки музейных коллекций, где могут храниться неописанные виды.
Советы шаг за шагом: как находят и описывают древние виды
Сбор окаменелостей в экспедициях.
Первичная передача находок в музейные коллекции.
Систематический пересмотр старых образцов специалистами.
Морфологический анализ костей и панциря.
Сравнение с близкими видами и описание нового таксона.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать старые коллекции окончательно изученными.
Последствие: пропуск важных находок.
Альтернатива: регулярно пересматривать фонды музеев.
Ошибка: игнорировать фрагментарные кости.
Последствие: недооценка их таксономического значения.
Альтернатива: использовать современные методы реконструкции.
А что если…
А что если подобные находки ждут в других малоизученных регионах Южной Америки? Тогда ареал талассохелидий окажется куда шире, чем считалось, а их эволюционная история — значительно сложнее.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Расширяет географию и возраст группы
|Основано на неполном панцире
|Позволяет уточнить эволюцию морских черепах
|Нет черепа для полного анализа
|Подчёркивает ценность музейных фондов
|Требуются новые находки для подтверждения
FAQ
Когда жил Craspedochelys renzi?
В раннем меле, 132-125 млн лет назад.
Где нашли его окаменелости?
В Колумбии, регион Кунья-де-Куиса, формация Мойна.
Почему находка важна?
Это самая поздняя и южная фиксация талассохелидовых черепах.
Мифы и правда
Миф: все древние морские черепахи были родственниками современных.
Правда: некоторые группы, включая талассохелидий, не оставили прямых потомков.
-
-
-
-
Правда: Craspedochelys renzi расширяет ареал до Южной Америки.
3 интересных факта
Экземпляр более 60 лет пролежал в фондах музея, прежде чем был описан.
Панцирь Craspedochelys renzi в два раза меньше, чем у взрослых особей других плезиохелиев.
Это вторая находка талассохелидий за пределами Европы.
Исторический контекст
Юрский период — расцвет талассохелидий в Европе.
Ранний мел — постепенное сокращение ареала.
1950-е — находка окаменелости в Колумбии.
2025 — описание нового вида Craspedochelys renzi.
