60 лет в музее — и вот сенсация: учёные открыли новый древний вид

В Колумбии описан новый вид древних морских черепах из рода Craspedochelys. Вид получил название Craspedochelys renzi и жил в раннем меловом периоде, около 132-125 миллионов лет назад. Открытие опубликовано в журнале Swiss Journal of Palaeontology и уже называют важным вкладом в изучение эволюции морских рептилий.

Черепахи мелового моря

Морские черепахи неоднократно возникали в ходе эволюции из разных групп сухопутных предков. Одна из таких линий получила название Thalassochelydia - талассохелидии. Она объединяет несколько семейств юрских и меловых морских черепах, чьи точные родственные связи до сих пор вызывают споры у палеонтологов.

Наиболее разнообразным семейством внутри группы считаются плезиохелииды (Plesiochelyidae). В него входят не менее десяти видов, относящихся к четырём родам: Craspedochelys, Plesiochelys, Portlandemys и Tropidemys.

Характерные признаки их панцирей:

длина 40-55 см,

отсутствие "родничков" у взрослых,

развитый костный мостик,

иногда небольшой пластральный родничок.

Находка в Колумбии

Фрагменты панциря Craspedochelys renzi были обнаружены ещё в 1950-х годах швейцарским геологом Отто Ренцем в регионе Кунья-де-Куиса (департамент Гуахира, Колумбия). Среди находок — частичная раковина размером 25,5×23,1 см, кости задних конечностей и хвостовые позвонки.

Экземпляр долгое время лежал в коллекции Базельского музея естественной истории (Швейцария), среди образцов беспозвоночных. Лишь спустя 60 лет палеонтологи вернулись к этим материалам и смогли описать новый вид.

"Присутствие Craspedochelys renzi в колумбийской формации Мойна подчёркивает сложную историю распространения морских черепах в раннем мелу", — отметил палеонтолог Эдвин-Альберто Кадена (Университет Росарио, Смитсоновский институт, Музей Филда).

Геологический контекст

Окаменелость происходит из формации Мойна — отложений готеривского яруса раннего мела. Это мелководная морская среда, где обитали разнообразные рептилии и беспозвоночные.

Интересно, что эта находка стала самой "молодой" для всей группы талассохелидий: ранее их остатки фиксировались только в более древних слоях. Кроме того, это лишь второй случай обнаружения представителей группы за пределами Европы.

Сравнение талассохелидий

Семейство Характеристика Примеры родов Eurysternidae Ранние юрские формы Eurysternum Thalassemydidae Среднеюрские морские черепахи Thalassemys Plesiochelyidae Наиболее разнообразные, до 55 см панцирь Craspedochelys, Plesiochelys, Tropidemys

Значение открытия

Расширен временной диапазон существования талассохелидий до готеривского яруса. Зафиксировано новое географическое распространение — север Гондваны (современная Южная Америка). Подтверждена важность переоценки музейных коллекций, где могут храниться неописанные виды.

Советы шаг за шагом: как находят и описывают древние виды

Сбор окаменелостей в экспедициях. Первичная передача находок в музейные коллекции. Систематический пересмотр старых образцов специалистами. Морфологический анализ костей и панциря. Сравнение с близкими видами и описание нового таксона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать старые коллекции окончательно изученными.

Последствие: пропуск важных находок.

Альтернатива: регулярно пересматривать фонды музеев.

Ошибка: игнорировать фрагментарные кости.

Последствие: недооценка их таксономического значения.

Альтернатива: использовать современные методы реконструкции.

А что если…

А что если подобные находки ждут в других малоизученных регионах Южной Америки? Тогда ареал талассохелидий окажется куда шире, чем считалось, а их эволюционная история — значительно сложнее.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Расширяет географию и возраст группы Основано на неполном панцире Позволяет уточнить эволюцию морских черепах Нет черепа для полного анализа Подчёркивает ценность музейных фондов Требуются новые находки для подтверждения

FAQ

Когда жил Craspedochelys renzi?

В раннем меле, 132-125 млн лет назад.

Где нашли его окаменелости?

В Колумбии, регион Кунья-де-Куиса, формация Мойна.

Почему находка важна?

Это самая поздняя и южная фиксация талассохелидовых черепах.

Мифы и правда

Миф: все древние морские черепахи были родственниками современных.

Правда: некоторые группы, включая талассохелидий, не оставили прямых потомков.

Миф: музейные коллекции полностью изучены.

Правда: именно в них часто находят новые виды спустя десятилетия.

Миф: морские черепахи мела встречались только в Европе.

Правда: Craspedochelys renzi расширяет ареал до Южной Америки.

3 интересных факта

Экземпляр более 60 лет пролежал в фондах музея, прежде чем был описан. Панцирь Craspedochelys renzi в два раза меньше, чем у взрослых особей других плезиохелиев. Это вторая находка талассохелидий за пределами Европы.

Исторический контекст

Юрский период — расцвет талассохелидий в Европе.

Ранний мел — постепенное сокращение ареала.

1950-е — находка окаменелости в Колумбии.

2025 — описание нового вида Craspedochelys renzi.