Врач выделил неожиданный психологический фактор, повышающий риск ДТП

Врач-психотерапевт Евгений Фомин заявил, что чрезмерно сильные эмоции могут повышать риск ДТП. По его словам, умение контролировать эмоции является ключевым для определения, стоит ли водителю садиться за руль, сообщает Газета.Ру.
Врач подчеркнул, что функциональные эмоции, соответствующие ситуации, не представляют опасности, в отличие от дисфункциональных, которые могут быть чрезмерными и неадекватными обстоятельствам. Водителям важно осознавать и рефлексировать свои эмоции перед вождением, чтобы избежать потенциально опасных последствий.
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