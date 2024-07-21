В Красноярском крае при столкновении судна "Хивус" со скалой на реке Северной погиб один человек, а четверо получили травмы. Инцидент произошел 21 июля 2024 года в Туруханском районе. На борту находились пять человек, включая одного несовершеннолетнего.
Все пассажиры, включая ребенка, были эвакуированы.
По факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и Красноярская транспортная прокуратура начали доследственную проверку и проверку исполнения законодательства о безопасности маломерного флота, сообщает ТАСС.
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