В Красноярском крае при столкновении судна "Хивус" со скалой на реке Северной погиб один человек, а четверо получили травмы. Инцидент произошел 21 июля 2024 года в Туруханском районе. На борту находились пять человек, включая одного несовершеннолетнего.

Все пассажиры, включая ребенка, были эвакуированы.

По факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и Красноярская транспортная прокуратура начали доследственную проверку и проверку исполнения законодательства о безопасности маломерного флота, сообщает ТАСС.

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