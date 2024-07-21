На трассе "Таврида" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с неисправным грузовиком Scania, стоящим на обочине.
В результате аварии погибли два человека: 27-летний пассажир и 16-летняя девушка, еще три человека получили травмы. Всего в микроавтобусе находилось семь человек.
Прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС.
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