На трассе "Таврида" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с неисправным грузовиком Scania, стоящим на обочине.

В результате аварии погибли два человека: 27-летний пассажир и 16-летняя девушка, еще три человека получили травмы. Всего в микроавтобусе находилось семь человек.

Прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС.

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