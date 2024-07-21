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На трассе
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На трассе "Таврида" произошло смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком

На трассе "Таврида" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором микроавтобус Opel Vivaro столкнулся с неисправным грузовиком Scania, стоящим на обочине.

В результате аварии погибли два человека: 27-летний пассажир и 16-летняя девушка, еще три человека получили травмы. Всего в микроавтобусе находилось семь человек.

Прокуратура рассматривает возможность возбуждения уголовного дела, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Gannu03 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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