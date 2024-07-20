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На Волге теплоход столкнулся с моторной лодкой, в результате чего 5 человек получили травмы
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На Волге теплоход столкнулся с моторной лодкой, в результате чего 5 человек получили травмы

На Волге в Самарской области произошло столкновение теплохода "Валдай", на борту которого находилось 45 туристов, с моторной лодкой у турбазы "Чайка". Моторная лодка заглохла и остановилась на пути теплохода, что привело к столкновению.

В результате аварии пять человек, находившиеся в лодке, получили травмы, включая переломы и черепно-мозговые повреждения. Теплоход эвакуировали из-за задымления.

Причины инцидента расследуют следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте, а прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности судовождения.

Фото: commons.wikimedia.org/Henri Camus (Creative Commons Attribution 1.0 Generic license)

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