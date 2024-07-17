В России предложили заменить лишение прав на денежный штраф в размере десяти тысяч рублей за оставление места ДТП. Такое изменение позволит смягчить наказание, особенно в ситуациях, когда последствия аварии незначительны.

Суд будет решать, применять штраф или лишение прав на срок до года. Это изменение также направлено на борьбу с мошенничеством на дорогах и поможет водителям, которые покидают место ДТП для оказания помощи пострадавшим.

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