Клюква
Клюква
© commons.wikimedia.org by Cjboffoli is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:58

Забытый рецепт наших бабушек: как клюква с мёдом заменяет аптечку зимой

Как правильно приготовить клюкву с медом для здоровья

Задумывались ли вы, как сохранить витамины и насладиться вкусом клюквы даже зимой? Клюква с медом — это не только простая заготовка, но и настоящий кладезь полезных веществ, который можно готовить в любое время года. Эта смесь отлично хранится и станет отличным дополнением к вашему рациону.

Ингредиенты

  • Клюква — 500 г
  • Мед — 500 г

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все необходимые компоненты. Обратите внимание на выбор меда — он должен быть натуральным. Если у вас есть противопоказания к меду, его можно заменить таким же количеством сахара.

Клюкву необходимо тщательно промыть. Для этого залейте ягоды водой и аккуратно перемешайте их руками. Лучше всего это делать в глубокой чаше. Ягоды, которые всплывут на поверхность, являются наиболее крепкими и смогут храниться в холодильнике до 3-4 месяцев. Остальные ягоды, осевшие на дно, следует использовать в переработке.

Промытые ягоды откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Затем аккуратно обсушите их бумажными полотенцами. Сухие ягоды переложите в отдельную посуду и залейте медом. Даже если мед засахарился, его можно добавлять без предварительного растапливания — он все равно растворится в клюквенном соке.

С помощью погружного блендера измельчите массу. Не обязательно доводить до однородной консистенции — достаточно просто разбить ягодки. Лично мне нравится, когда в смеси остаются кусочки клюквы, что придаёт текстуру.

Баночки необходимо простерилизовать любым удобным способом — в духовке, микроволновке или над паром. Крышки также обдайте кипятком и дайте им высохнуть. Разложите клюквенную массу по подготовленным баночкам и закройте крышками. Храните в холодильнике — такое угощение прекрасно сохраняется до 3-4 месяцев. Но, скорее всего, оно закончится гораздо раньше! Добавьте пару ложечек в чай или горячую воду для зарядки витаминами. Отличным дополнением станет травяной чай.

Итальянский физик Шеттини: соль можно добавлять в воду в любой момент кипячения вчера в 18:17

Вода быстрее не закипит: что на самом деле происходит, когда вы солите раньше

Когда лучше солить воду до, во время или после закипания? Физик Винченцо Шеттини объяснил, что момент посолки может влиять на вкус блюда и удобство приготовления.

Читать полностью » Салат из нута с тунцом и помидорами: как приготовить вчера в 17:10

Лёгкий, сытный и готов за 10 минут — салат с нутом, который заменит ужин без вреда фигуре

Легкий салат из нута и тунца: быстрый рецепт с помидорами черри и ароматными травами. Идеальный перекус или ужин за 5 минут.

Читать полностью » Омлет с соевым соусом и сыром: рецепт приготовления вчера в 16:01

Омлет заиграет новыми красками: добавьте всего один секретный ингредиент из холодильника

Узнайте секрет приготовления идеального омлета, который удивит своим вкусом! Добавьте вместо обычного ингредиента сыр и соевый соус.

Читать полностью » Кулинары рассказали, как правильно использовать лавровый лист в блюдах вчера в 15:12

Лавровый лист в супе — лишь вершина айсберга: вот, что он умеет на кухне

Один листок способен изменить вкус супа или тушёнки. Разбираем, как правильно использовать лавровый лист, чтобы он работал на максимум аромата.

Читать полностью » Рецепт салата из красной фасоли с морковью и сухариками: пошаговый способ приготовления вчера в 14:52

Бюджетный и сытный: как накормить семью вкусно и без лишних затрат

Этот салат удивит вас сочетанием простоты и насыщенного вкуса. Красная фасоль, морковь, хрустящие сухарики — идеально для будней и праздников!

Читать полностью » Как заморозить укроп, чтобы он зимой остался свежим и ароматным вчера в 14:05

Замораживаю укроп по-новому — зимой пахнет и хрустит, как с грядки

Заморозка укропа — простой способ заготовки. 3 ошибки превращают его в неаппетитную массу! Узнайте, как правильно замораживать укроп, чтобы сохранить пользу.

Читать полностью » Запечённая грудка индейки сохраняет больше белка, чем жареная вчера в 14:01

Секреты запечённой индейки: что скрывает простое блюдо

Грудка индейки в духовке — сочная, ароматная и простая в приготовлении! Узнайте секрет идеального маринада и получите мясо, которое тает во рту.

Читать полностью » Рецепт приготовления карпа на мангале: пошаговая инструкция вчера в 13:59

От маринада до углей: как обычный карп превращается в праздничное блюдо

Узнайте, как приготовить карпа на мангале с ароматным маринадом! Этот простой рецепт станет звездой вашего стола и порадует друзей и семью.

Читать полностью »

Туризм

Что привезти из Санкт-Петербурга: список популярных подарков и деликатесов
Еда

Как приготовить салат с кириешками, фасолью и колбасой: пошаговый рецепт
Спорт и фитнес

Американская психологическая ассоциация назвала влияние спорта на психическое здоровье
Наука и технологии

Учёные IBM и Moderna предсказали структуру самой длинной мРНК на квантовом компьютере
Красота и здоровье

В Люберцах начали применять биорезонансную терапию для лечения хронической боли
Авто и мото

ADAC: батарея Volkswagen ID.3 сохранила 91% ёмкости после 160 тыс. км пробега
Туризм

Сувениры из Сочи: изделия из самшита, чача и краснополянская косметика
Культура и шоу-бизнес

Грета Гервиг снимет фильм по "Племяннику чародея" Клайва Льюиса для Netflix и IMAX
