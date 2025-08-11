Забытый рецепт наших бабушек: как клюква с мёдом заменяет аптечку зимой

Задумывались ли вы, как сохранить витамины и насладиться вкусом клюквы даже зимой? Клюква с медом — это не только простая заготовка, но и настоящий кладезь полезных веществ, который можно готовить в любое время года. Эта смесь отлично хранится и станет отличным дополнением к вашему рациону.

Ингредиенты

Клюква — 500 г

Мед — 500 г

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все необходимые компоненты. Обратите внимание на выбор меда — он должен быть натуральным. Если у вас есть противопоказания к меду, его можно заменить таким же количеством сахара.

Клюкву необходимо тщательно промыть. Для этого залейте ягоды водой и аккуратно перемешайте их руками. Лучше всего это делать в глубокой чаше. Ягоды, которые всплывут на поверхность, являются наиболее крепкими и смогут храниться в холодильнике до 3-4 месяцев. Остальные ягоды, осевшие на дно, следует использовать в переработке.

Промытые ягоды откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Затем аккуратно обсушите их бумажными полотенцами. Сухие ягоды переложите в отдельную посуду и залейте медом. Даже если мед засахарился, его можно добавлять без предварительного растапливания — он все равно растворится в клюквенном соке.

С помощью погружного блендера измельчите массу. Не обязательно доводить до однородной консистенции — достаточно просто разбить ягодки. Лично мне нравится, когда в смеси остаются кусочки клюквы, что придаёт текстуру.

Баночки необходимо простерилизовать любым удобным способом — в духовке, микроволновке или над паром. Крышки также обдайте кипятком и дайте им высохнуть. Разложите клюквенную массу по подготовленным баночкам и закройте крышками. Храните в холодильнике — такое угощение прекрасно сохраняется до 3-4 месяцев. Но, скорее всего, оно закончится гораздо раньше! Добавьте пару ложечек в чай или горячую воду для зарядки витаминами. Отличным дополнением станет травяной чай.