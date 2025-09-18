На Серовском тракте — кладовая здоровья: где уральцы собирают клюкву мешками

Жители Свердловской области начали собирать клюкву — ягоду, которую часто называют самой полезной в мире. В соцсетях уральцы делятся фотографиями с полными ведрами свежего урожая.

Первые впечатления

В сообществе "Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области" во "ВКонтакте" одна из участниц рассказала о своей первой вылазке:

"Поехала на разведку. Конечно же, взяла сапоги-чулки, ведро и термос с чаем. Открыла сезон клюквы".

Женщина уточнила, что ягоды собирала на Серовском тракте. На фото — два ведра, доверху наполненные спелой клюквой.

Чем ценна клюква

Клюкву называют настоящим кладезем витаминов и микроэлементов. Она содержит мощные антиоксиданты и особенно много витамина С. Эксперты уверяют, что ягода: