Жёсткий самогон или бархатный напиток? Всё решает один ингредиент

Хотите удивить гостей насыщенным, но мягким алкогольным напитком? Клюквенная настойка на самогоне — отличный выбор! Она обладает приятной кислинкой, лёгкой сладостью и бархатистым послевкусием. А ещё её просто приготовить в домашних условиях.

Почему стоит попробовать?

Натуральный состав — только клюква, сахар и качественный самогон.

Идеальное сочетание — напиток отлично дополняет блюда из дичи и сырные тарелки.

Простота приготовления — никаких сложных технологий, только время и терпение.

Ингредиенты

Клюква — 250 г

Самогон (40-45°) — 500 мл

Сахар — 300 г

Пошаговый рецепт

Лучше использовать замороженные ягоды — они мягче отдают сок. Разморозьте клюкву, промойте и дайте стечь воде. Разомните ягоды толкушкой, чтобы выделилось больше сока. Если хотите прозрачный напиток, можно проколоть каждую ягоду иглой.

Переложите клюкву в стеклянную ёмкость, засыпьте сахаром и залейте самогоном. Хорошо перемешайте. Накройте горлышко марлей или бумажным полотенцем и оставьте в прохладном месте на 2 недели.

Процедите настойку через марлю, отожмите жмых и разлейте по бутылкам. Подавайте охлаждённым! Клюква отлично смягчает алкоголь, поэтому настойка получается очень гармоничной. Но помните — пейте умеренно.