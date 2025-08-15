Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:04

Жёсткий самогон или бархатный напиток? Всё решает один ингредиент

Клюквенная настойка: как приготовить алкогольный напиток на самогоне

Хотите удивить гостей насыщенным, но мягким алкогольным напитком? Клюквенная настойка на самогоне — отличный выбор! Она обладает приятной кислинкой, лёгкой сладостью и бархатистым послевкусием. А ещё её просто приготовить в домашних условиях.

Почему стоит попробовать?

  • Натуральный состав — только клюква, сахар и качественный самогон.
  • Идеальное сочетание — напиток отлично дополняет блюда из дичи и сырные тарелки.
  • Простота приготовления — никаких сложных технологий, только время и терпение.

Ингредиенты

  • Клюква — 250 г
  • Самогон (40-45°) — 500 мл
  • Сахар — 300 г

Пошаговый рецепт

Лучше использовать замороженные ягоды — они мягче отдают сок. Разморозьте клюкву, промойте и дайте стечь воде. Разомните ягоды толкушкой, чтобы выделилось больше сока. Если хотите прозрачный напиток, можно проколоть каждую ягоду иглой.

Переложите клюкву в стеклянную ёмкость, засыпьте сахаром и залейте самогоном. Хорошо перемешайте. Накройте горлышко марлей или бумажным полотенцем и оставьте в прохладном месте на 2 недели.

Процедите настойку через марлю, отожмите жмых и разлейте по бутылкам. Подавайте охлаждённым! Клюква отлично смягчает алкоголь, поэтому настойка получается очень гармоничной. Но помните — пейте умеренно.

Читайте также

Исследование: бобовые помогают вывести лишний холестерин и укрепляют здоровье сердца вчера в 23:14

Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Фасоль и нут — не просто гарнир. Учёные доказали: всего одна чашка в день может снизить холестерин и защитить от инфаркта. Рассказываем, как это работает.

Читать полностью » Диетологи предупредили о рисках искусственных добавок в белковых батончиках вчера в 22:09

Ешь батончик, пей воду, молись на ферменты: почему белок из него не работает

Протеиновый батончик — полезный перекус или сладкая ловушка с яркой обёрткой? Рассказываем, есть ли в нём белок и какую опасность скрывает состав.

Читать полностью » Эксперты: китайцы любят российские сладости, но игнорируют русские блюда вчера в 21:03

Русский ресторан в Пекине закрылся. И вот почему его борщ никто не ел

Почему борщ оказался «на помойке», и при чём тут таджикский повар в китайском ресторане? Всё о провале русской кухни в Поднебесной — и шансах на реванш.

Читать полностью » С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ вчера в 20:34

Биомаркировка не при чём: как продукты без ярлыков могут быть чище сертифицированных

Маркировка "ЭКО" не всегда означает, что перед вами натуральный и безопасный продукт. Разбираемся, что скрывается за зелёным ярлыком на упаковке.

Читать полностью » Тихоокеанская сельдь крупнее и жирнее атлантической — советы по выбору вчера в 18:22

Любите сельдь? Не дайте себя обмануть: как выбрать рыбу, которая порадует вкусом и не разочарует

Как выбрать самую вкусную сельдь? Узнайте о различиях между видами, секретах сезонности, правилах оценки свежести и обработки рыбы.

Читать полностью » Мясники предупредили об опасности разморозки мяса в солёной воде при комнатной температуре вчера в 17:43

Стейк за 40 минут в зону риска: не делайте так, если хотите сохранить вкус и здоровье

Мясники предупреждают: неправильная разморозка мяса опасна! Солёная вода и комнатная температура - прямой путь к бактериям.

Читать полностью » Мамминья и алкатра обеспечат нежный вкус шашлыка — рекомендации поваров вчера в 16:34

Один неправильный выбор — и шашлык испорчен: четыре вида мяса, ради которых стоит звать гостей

Как выбрать идеальное мясо для шашлыка? Узнайте о 4 видах мяса, которые сделают ваш шашлык сочным, вкусным и незабываемым.

Читать полностью » Картофель и лук нужно держать в темноте и прохладе для продления свежести вчера в 15:24

Они портятся прямо у вас на глазах: продукты, которые нельзя держать на кухонном столе

Фермерские или магазинные? Секреты хранения яиц, овощей и фруктов: где лучше всего хранить продукты, чтобы они оставались свежими и безопасными.

Читать полностью »

