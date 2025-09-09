Кислый ягоды и сладкая манка — сочетание, которое ломает все кулинарные стереотипы

Задумывались ли вы о десерте, который не только радует вкусом, но и становится звездой праздничного стола? Клюквенный мусс с манной крупой — именно такой: легкий, воздушный и с неповторимым ягодным послевкусием. Этот рецепт идеален для новогодних вечеров, а по желанию его можно адаптировать под другие ягоды, такие как смородина или вишня. Давайте приготовим его вместе — просто и вкусно!

Ингредиенты

Вода: 650 мл

Клюква: 200 г (свежая или замороженная)

Сахар: 200 г (регулируйте по вкусу)

Манная крупа: 4 ст. л.

Для украшения: 20 г клюквы и 50 г взбитых сливок

Пошаговое приготовление

Возьмите клюкву — свежую или замороженную. Вымойте и переберите ягоды. Налейте к ягодам 50 мл воды, разомните их и протрите через мелкое сито (или отожмите через чистую ткань), чтобы отделить сок от жмыха.

Жмых залейте 600 мл воды, доведите до кипения на среднем огне и варите 5 минут. Процедите отвар — жмых больше не нужен. Поставьте отвар на маленький огонь, всыпьте манную крупу. Постоянно помешивая, доведите до кипения и варите 10-12 минут, пока не загустеет, как кисель.

Насыпьте сахар, доведите до кипения, помешивая, чтобы растворились кристаллы. Снимите с огня, влейте клюквенный сок и взбивайте миксером 10 минут. Масса станет воздушной, с пузырьками на поверхности.

Разложите по креманкам и поставьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей украсьте ягодами и сливками — фантазируйте.