Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свекольный соус
Свекольный соус
© commons.wikimedia.org by Tricia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:43

Кислый ягоды и сладкая манка — сочетание, которое ломает все кулинарные стереотипы

Клюквенный мусс с манной крупой варится с добавлением сахара и воды для сладкого вкуса

Задумывались ли вы о десерте, который не только радует вкусом, но и становится звездой праздничного стола? Клюквенный мусс с манной крупой — именно такой: легкий, воздушный и с неповторимым ягодным послевкусием. Этот рецепт идеален для новогодних вечеров, а по желанию его можно адаптировать под другие ягоды, такие как смородина или вишня. Давайте приготовим его вместе — просто и вкусно!

Ингредиенты

  • Вода: 650 мл
  • Клюква: 200 г (свежая или замороженная)
  • Сахар: 200 г (регулируйте по вкусу)
  • Манная крупа: 4 ст. л.
  • Для украшения: 20 г клюквы и 50 г взбитых сливок

Пошаговое приготовление

Возьмите клюкву — свежую или замороженную. Вымойте и переберите ягоды. Налейте к ягодам 50 мл воды, разомните их и протрите через мелкое сито (или отожмите через чистую ткань), чтобы отделить сок от жмыха.

Жмых залейте 600 мл воды, доведите до кипения на среднем огне и варите 5 минут. Процедите отвар — жмых больше не нужен. Поставьте отвар на маленький огонь, всыпьте манную крупу. Постоянно помешивая, доведите до кипения и варите 10-12 минут, пока не загустеет, как кисель.

Насыпьте сахар, доведите до кипения, помешивая, чтобы растворились кристаллы. Снимите с огня, влейте клюквенный сок и взбивайте миксером 10 минут. Масса станет воздушной, с пузырьками на поверхности.

Разложите по креманкам и поставьте в холодильник на 2 часа. Перед подачей украсьте ягодами и сливками — фантазируйте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Традиционный рецепт рыбника включает запекание с луком и яйцами сегодня в 4:34

Рыбник — пирог, который скрывает больше, чем кажется: неожиданный поворот в традиционном рецепте

 Рыбник — традиционный русский пирог с рыбой и картофелем, любимый в регионах рыболовства. Узнайте простой рецепт и секреты приготовления ароматного блюда!

Читать полностью » Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса сегодня в 3:30

Рыба, которая умеет удивлять: фаршированный судак против классической запеканки

Фаршированный судак в духовке целиком: нежный, аппетитный шедевр для праздника. Как превратить рыбу в королевское блюдо без лишних хлопот? Рецепт с секретами и советами.

Читать полностью » Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт сегодня в 3:26

Орехи меняют всё: кофейный торт с фисташками превращается в деликатес

Фисташковый кофейный торт — десерт для тихих пауз и уютных перерывов. Хрустящий штрейзель, ореховый крем и лёгкая глазурь превращают каждый кусочек в маленькую радость.

Читать полностью » Повар сообщил, что кальмары с морковью и луком на сковороде получаются мягкими и ароматными сегодня в 2:26

Быстро, просто и полезно: как приготовить кальмары с морковью и луком за 20 минут

Любите морепродукты? Откройте секрет нежных кальмаров с овощами — быстрый рецепт для будней и праздников, полезный и вкусный. Кухня, кальмары, лук, морковь — ингредиенты простоты.

Читать полностью » Как готовят филадельфийский пух — культовый десерт Лонг-Айленда и Нью-Джерси сегодня в 2:16

Нью-Йоркцы сходят с ума по этому кексу: секрет в простых продуктах

Филадельфийский пух — десерт, знакомый не всем. Узнайте, как он появился, чем отличается от привычных кексов и почему стал любимцем Нью-Йорка.

Читать полностью » Шеф-повар делится: блины на блиннице получаются золотистыми и хрустящими сегодня в 2:10

От подгоревших комков до золотистых шедевров: как блинница меняет правила игры

Узнайте, как приготовить идеальные блины на блиннице: простой рецепт, советы и секреты воздушного теста для быстрого и вкусного завтрака.

Читать полностью » Французский соус писту: рецепт и особенности приготовления сегодня в 1:35

Никакого сыра и орехов — а вкус ярче, чем у классического песто

Французский писту — лёгкий соус из четырёх ингредиентов, который удивит простотой и вкусом. Чем он отличается от песто и где его лучше использовать?

Читать полностью » Кондитер объяснил, как взбить белки для французской меренги до устойчивых пиков сегодня в 1:22

Воздушный секрет французской меренги: что кроется за хрустящей корочкой

Хрустящие меренги, которые тают во рту: простой рецепт французской классики с секретами взбивания и хранения. Экспериментируйте с цветами! Кузина, десерты.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Жители Каппадокии продолжают использовать скальные дома для жизни
Спорт и фитнес

Сколько миль проезжают за 30 минут на велотренажёре — расчёты Harvard Health Publishing
Красота и здоровье

Диетолог Кабанов: сколько раз в неделю можно пить кефир без вреда для желудка
Авто и мото

Продажа подержанного авто: какие документы нужны и как повысить цену
Красота и здоровье

Бывший консультант Шараповой объяснил, почему теннисистка принимала мельдоний
Наука и технологии

Тайны Kostensuchus atrox: аргентинские палеонтологи раскрыли ужасную находку
Дом

Освещение спальни и сценарии для сна и правильного пробуждения
Спорт и фитнес

Исследование Sports Medicine показало, что для роста мышц оптимальны две тренировки в неделю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet