Клюква: маленькая ягодка, большие риски — кому стоит держаться подальше

Клюква давно стала символом здоровья: её добавляют в морсы, соусы, используют в народной медицине для борьбы с простудами и для укрепления иммунитета. Однако за внешней полезностью скрываются и серьёзные риски, о которых не все знают.

Почему клюква может быть опасна

В составе ягоды присутствует ацетилсалициловая кислота — та же, что и в аспирине. Именно она способна вызвать сильную аллергическую реакцию или даже спровоцировать приступ астмы. Поэтому людям с подобными проблемами от клюквы лучше отказаться.

"Клюква может спровоцировать аллергию и астматические приступы", — предупредила врач-диетолог Анна Цуканова.

Кроме того, клюква несовместима с приёмом кроверазжижающих препаратов. В этом случае существует риск возникновения кровотечений.

Заболевания, при которых стоит отказаться от ягоды

Нередко клюква становится угрозой для людей с хроническими заболеваниями. Её нельзя употреблять при подагре и мочекаменной болезни. Причина — щавелевая кислота (оксалаты), которая накапливается в суставах и может способствовать образованию камней в почках.

Также под запретом эта ягода для людей, страдающих язвой желудка, гастритом с повышенной кислотностью, а также при воспалительных заболеваниях печени и желчного пузыря. В этих случаях кислота из клюквы лишь усугубит состояние.

Влияние на зубы

Ещё одна малоизвестная проблема — негативное воздействие на зубную эмаль. Высокая кислотность клюквы разрушает её, вызывая повышенную чувствительность. Людям, у которых и без того есть эта проблема, лучше избегать употребления свежих ягод и напитков на их основе.

Клюква действительно полезна и богата витаминами, но подходит далеко не всем. Она может стать как союзником здоровья, так и его врагом. Включать её в рацион стоит только тем, у кого нет противопоказаний, а лучше всего — после консультации с врачом.