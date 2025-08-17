Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:55

Нежное внутри, с трещинками снаружи: печенье, которое выглядит как произведение искусства

Шоколадное печенье с трещинами: советы по выпечке от кондитера

Зачем покупать печенье, если можно испечь его дома? Ароматное, с насыщенным шоколадным вкусом и эффектными трещинками — такое угощение не оставит никого равнодушным. А главное, его легко приготовить!

Ингредиенты

  • 150 г пшеничной муки
  • 2 яйца
  • 120 г сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 50 г какао
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 3 ст. л. сахараной пудры (для обваливания)

Как приготовить

Достаньте масло и яйца заранее — они должны быть комнатной температуры. Муку и какао просейте, чтобы избавиться от комочков и сделать тесто воздушным. Смешайте размягчённое масло, сахар и соль до однородности. Можно использовать миксер, но и вручную получится отлично.

Добавьте какао и тщательно перемешайте. Смесь будет густой, но это нормально. Введите яйца по одному, хорошо перемешивая. Тесто станет гладким и блестящим. Порциями вмешайте муку с разрыхлителем. Уберите тесто в морозилку на 1 час — так оно станет плотнее и легче скатается в шарики.

Скатайте шарики размером с грецкий орех, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Готовьте в разогретой до 180°C духовке 15 минут. Печенье расплывётся и покроется красивыми трещинками.

Совет: если хотите более плотную текстуру, уменьшите количество разрыхлителя.

