Нежное внутри, с трещинками снаружи: печенье, которое выглядит как произведение искусства
Зачем покупать печенье, если можно испечь его дома? Ароматное, с насыщенным шоколадным вкусом и эффектными трещинками — такое угощение не оставит никого равнодушным. А главное, его легко приготовить!
Ингредиенты
- 150 г пшеничной муки
- 2 яйца
- 120 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 50 г какао
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 3 ст. л. сахараной пудры (для обваливания)
Как приготовить
Достаньте масло и яйца заранее — они должны быть комнатной температуры. Муку и какао просейте, чтобы избавиться от комочков и сделать тесто воздушным. Смешайте размягчённое масло, сахар и соль до однородности. Можно использовать миксер, но и вручную получится отлично.
Добавьте какао и тщательно перемешайте. Смесь будет густой, но это нормально. Введите яйца по одному, хорошо перемешивая. Тесто станет гладким и блестящим. Порциями вмешайте муку с разрыхлителем. Уберите тесто в морозилку на 1 час — так оно станет плотнее и легче скатается в шарики.
Скатайте шарики размером с грецкий орех, обваляйте их в сахарной пудре и выложите на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Готовьте в разогретой до 180°C духовке 15 минут. Печенье расплывётся и покроется красивыми трещинками.
Совет: если хотите более плотную текстуру, уменьшите количество разрыхлителя.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru