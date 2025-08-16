Всё дело в поливе: как правильно поливать морковь и свеклу, чтобы не трескались

Растрескивание моркови и свеклы — распространенная проблема, которая приводит к потере урожая и снижению его качества. Наружные, уже огрубевшие ткани корнеплодов не успевают растягиваться с такой же скоростью, как внутренние. Это приводит к сильному внутреннему давлению, которое буквально разрывает корнеплод изнутри, образуя трещины различной глубины и протяженности.

Особенно критичен период активного налива корнеплодов, приходящийся на конец лета. В это время растения наиболее чувствительны к любым стрессам, включая перепады влажности почвы. Резкие изменения во влажности могут привести к быстрому увеличению объема корнеплодов и, как следствие, к образованию трещин.

Частые, но поверхностные поливы в августе усугубляют проблему. Вода не достигает глубины залегания корнеплодов, стимулируя рост боковых корешков в верхнем слое почвы. Это приводит к неравномерному увлажнению и увеличению риска растрескивания.

Идеальный режим полива: обильно, но редко

Идеальный режим полива для моркови и свеклы в августе — полив редкий, но очень обильный, промачивающий землю на всю глубину залегания корнеплодов. Между поливами почва должна успевать слегка просохнуть в верхнем слое, но не пересыхать глубоко, чтобы избежать резких перепадов влажности.

Мульчирование грядок — надежный способ сгладить перепады влажности. Слой мульчи, например, из соломы или скошенной травы, уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, поддерживая ее в более стабильном состоянии и снижая риск растрескивания корнеплодов.

Своевременное рыхление почвы после дождей или поливов предотвращает образование корки, которая ухудшает аэрацию почвы и способствует застою влаги на поверхности, что также нежелательно для моркови и свеклы. Рыхление также улучшает проникновение воды к корням.

Структура почвы: влияние на влагообмен

Тяжелые глинистые почвы особенно склонны к растрескиванию корнеплодов. Улучшение структуры почвы путем внесения компоста или песка заранее, еще до посадки, помогает воде впитываться равномернее, снижая риск возникновения трещин.

Поздние азотные подкормки усиливают риск появления трещин. В августе корнеплодам нужен фосфор и калий для вызревания и улучшения вкуса, а не стимуляция роста ботвы. Избыток азота может привести к ускоренному росту, что увеличивает вероятность растрескивания.

Загущенные посевы приводят к неравномерному развитию и деформации корнеплодов. Своевременное прореживание обеспечивает растениям достаточно пространства и ресурсов для полноценного развития, снижая вероятность возникновения трещин и улучшая качество урожая.

Уборку урожая важно проводить в оптимальные сроки, ориентируясь на сортовые характеристики и погодные условия. Слишком поздняя уборка или выкапывание пересохших корнеплодов повышают их ломкость и вероятность появления трещин. Перед уборкой можно провести умеренный полив, чтобы увлажнить почву.

Выбор сортов свеклы и моркови, устойчивых к растрескиванию, является хорошей превентивной мерой. Такая информация обычно указывается на упаковке семян. При планировании посадок, обратите внимание на этот показатель.

