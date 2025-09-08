Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капуста
Капуста
© unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:51

Вместо плотных голов — треснувшие раны: как огород превращается в разочарование

Корбин Шольц: треснувший кочан капусты остаётся съедобным, но не хранится долго

Капуста — один из самых благодарных овощей для огорода. Она радует глаз своей сочной зеленью, а в кулинарии используется десятками способов: от простых салатов до тушёных и маринованных блюд. Но у многих дачников бывает разочарование — вместо плотных и аккуратных кочанов они видят трещины на листьях. Расколотая капуста выглядит неэстетично, хранится хуже и вызывает вопрос: можно ли её ещё есть и что стало причиной такой беды?

Почему кочаны трескаются

Многие не знают, что капуста — это двулетнее растение. В первый сезон она формирует головку, ради которой её и выращивают. На второй год при благоприятных условиях она выпускает цветонос и даёт семена.

Если раскалывание происходит уже в первый год, это сигнал о стрессе для растения. Чаще всего проблема связана с нарушением режима полива или с резким скачком роста. Когда после длительной засухи неожиданно приходят сильные дожди или огородник резко увеличивает полив, внутренняя часть кочана начинает быстро наливаться влагой. Листья внутри растут быстрее, чем успевают растянуться внешние, и оболочка попросту лопается.

"Скорее всего, это связано с непостоянной влажностью или быстрым внутренним ростом", — пояснил директор фермы Seed Saver's Exchange Корбин Шольц.

Что делать с уже расколовшейся капустой

Треснувший кочан спасти нельзя, но он остаётся съедобным. Главное — не тянуть со сбором. Если оставить его в огороде, дождевая вода попадёт внутрь и вызовет гниль или плесень. Поэтому как только заметили трещину, сразу срезайте капусту. Использовать её лучше в свежем виде или пустить в переработку — на заготовки, тушение, закваску. Для длительного хранения такие кочаны не подходят.

"Как только кочан капусты треснет, пути назад уже не будет", — сказал директор фермы Seed Saver's Exchange Корбин Шольц.

Как избежать проблемы в будущем

Чтобы капуста не раскалывалась, важно соблюдать несколько простых правил:

  1. Регулярный полив. Земля не должна пересыхать, а потом резко заливаться водой. Лучше поливать умеренно, но стабильно. Удобно использовать системы капельного орошения или хотя бы держать под рукой влагомер почвы.
  2. Отказ от подкормки после завязывания кочана. Излишки удобрений ускоряют рост, делая капусту уязвимой к растрескиванию.
  3. Своевременный сбор урожая. Не стоит ждать, пока кочан перерастёт. Как только он станет плотным и достигнет типичного для сорта размера, его пора срезать.
  4. Выбор устойчивых сортов. Селекционеры вывели разновидности, которые меньше подвержены растрескиванию. Среди них — Stonehead, Savoy Ace, Caraflex.

Когда лучше собирать капусту

Оптимальное время зависит от сорта. Раннеспелая капуста созревает через 50-60 дней после высадки рассады, среднеспелая — через 80-100 дней, позднеспелая может стоять на грядке до холодов. Но ориентироваться нужно не только на сроки, указанные на упаковке семян. Главный показатель — плотность и упругость кочана.

Капуста хорошо переносит прохладную погоду, поэтому осенью её можно оставлять в огороде дольше. Но если в прогнозе обильные дожди, лучше не рисковать и собрать урожай заранее, чтобы не столкнуться с растрескиванием.

Капуста трескается не из-за вредителей и не из-за болезней, а в первую очередь из-за перепадов влажности и ошибок в уходе. Своевременный полив, грамотный уход и выбор правильных сортов помогут избежать проблемы. А если раскол уже случился, не беда — овощ всё равно можно употреблять, но лучше не откладывать сбор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волчье лыко и белладонна: растения, от которых стоит держаться подальше вчера в 19:54

Смертельные ягоды и ядовитые цветы: как избежать отравления в саду

Узнайте о 7 самых опасных растениях, которые могут скрываться в вашем саду. Клещевина, белладонна и волчье лыко – их красота опасна!

Читать полностью » Для плодородия почвы надо сеять осенью сидераты вчера в 19:12

Истощённая почва — тихий убийца урожая: вот как спасти её до весны

Хотите повысить урожайность без химии? Узнайте, какие сидераты лучше сеять осенью, чтобы земля стала плодороднее и мягче к весне.

Читать полностью » Как превратить старую смородину в молодую — проверенные техники обрезки вчера в 18:37

Секрет урожая: как старые кусты смородины превращаются в молодые всего за три шага

Осенняя обрезка смородины — ключ к омоложению старых кустов и рекордным урожаям. 5 этапов правильной обработки: от санитарной очистки до формирования скелета. Секреты ухода после процедуры и три удивительных факта о 15-летнем плодоношении.

Читать полностью » Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов вчера в 18:08

Укрыть розы вовремя: вот секрет, который спасает кусты от гибели зимой

Зимовка роз требует особого подхода. Узнайте 5 самых распространённых ошибок при укрытии кустов и как их избежать для сохранения растений.

Читать полностью » Фосфор и калий для клубники: как правильно подкормить кусты перед зимой вчера в 17:37

Ошибка, которая губит клубнику: как не превратить подкормку в катастрофу

Сентябрь — ключевой месяц для подкормки клубники. Узнайте, какие удобрения выбрать и как правильно их внести перед зимой, чтобы получить богатый урожай в следующем году.

Читать полностью » Омолодить кусты смородины осенью и повысить урожайность можно с помощью обрезки вчера в 17:09

Лишние ветви — главный враг сладких ягод: вот что надо сделать со смородиной осенью

Осенняя обрезка смородины — важный этап ухода. Узнайте, когда и как правильно проводить её, чтобы кусты давали обильный урожай ягод.

Читать полностью » Октябрьский секрет посадки косточек: богатый урожай манго дома удивит даже опытных садоводов вчера в 16:37

Жена была в шоке: как мои эксперименты с косточками привели к домашнему урожаю экзотических фруктов

Почему косточки, посаженные в октябре, дают более сильные саженцы? Секреты выращивания манго дома. Узнайте, как урожай на подоконнике удивит соседей!

Читать полностью » Садоводам назвали оптимальные условия хранения георгин и канн до весны вчера в 16:18

Цветы, которые спят до весны: вот как сохранить георгины и канны живыми

Георгины и канны не зимуют в открытом грунте. Рассказываем о 6 надёжных способах сохранить их клубни и корневища до весны.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Когда автомобиль входит в наследство, а когда нет — разъяснения юристов
Еда

Шеф-повар делится: блины на блиннице получаются золотистыми и хрустящими
Спорт и фитнес

Сравнение pulled chicken и pulled pork: калории, жиры и белки по исследованию университета Колорадо
Авто и мото

Покупка автомобиля на торгах по банкротству: юристы назвали главные риски
Садоводство

Опасность раннего укрытия: как не погубить розы и получить обильное цветение
Спорт и фитнес

Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут
Еда

Французский соус писту: рецепт и особенности приготовления
Туризм

Франция и Бельгия признали комиксы частью культуры и называют их "девятым искусством"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet