Вместо плотных голов — треснувшие раны: как огород превращается в разочарование

Капуста — один из самых благодарных овощей для огорода. Она радует глаз своей сочной зеленью, а в кулинарии используется десятками способов: от простых салатов до тушёных и маринованных блюд. Но у многих дачников бывает разочарование — вместо плотных и аккуратных кочанов они видят трещины на листьях. Расколотая капуста выглядит неэстетично, хранится хуже и вызывает вопрос: можно ли её ещё есть и что стало причиной такой беды?

Почему кочаны трескаются

Многие не знают, что капуста — это двулетнее растение. В первый сезон она формирует головку, ради которой её и выращивают. На второй год при благоприятных условиях она выпускает цветонос и даёт семена.

Если раскалывание происходит уже в первый год, это сигнал о стрессе для растения. Чаще всего проблема связана с нарушением режима полива или с резким скачком роста. Когда после длительной засухи неожиданно приходят сильные дожди или огородник резко увеличивает полив, внутренняя часть кочана начинает быстро наливаться влагой. Листья внутри растут быстрее, чем успевают растянуться внешние, и оболочка попросту лопается.

"Скорее всего, это связано с непостоянной влажностью или быстрым внутренним ростом", — пояснил директор фермы Seed Saver's Exchange Корбин Шольц.

Что делать с уже расколовшейся капустой

Треснувший кочан спасти нельзя, но он остаётся съедобным. Главное — не тянуть со сбором. Если оставить его в огороде, дождевая вода попадёт внутрь и вызовет гниль или плесень. Поэтому как только заметили трещину, сразу срезайте капусту. Использовать её лучше в свежем виде или пустить в переработку — на заготовки, тушение, закваску. Для длительного хранения такие кочаны не подходят.

Как избежать проблемы в будущем

Чтобы капуста не раскалывалась, важно соблюдать несколько простых правил:

Регулярный полив. Земля не должна пересыхать, а потом резко заливаться водой. Лучше поливать умеренно, но стабильно. Удобно использовать системы капельного орошения или хотя бы держать под рукой влагомер почвы. Отказ от подкормки после завязывания кочана. Излишки удобрений ускоряют рост, делая капусту уязвимой к растрескиванию. Своевременный сбор урожая. Не стоит ждать, пока кочан перерастёт. Как только он станет плотным и достигнет типичного для сорта размера, его пора срезать. Выбор устойчивых сортов. Селекционеры вывели разновидности, которые меньше подвержены растрескиванию. Среди них — Stonehead, Savoy Ace, Caraflex.

Когда лучше собирать капусту

Оптимальное время зависит от сорта. Раннеспелая капуста созревает через 50-60 дней после высадки рассады, среднеспелая — через 80-100 дней, позднеспелая может стоять на грядке до холодов. Но ориентироваться нужно не только на сроки, указанные на упаковке семян. Главный показатель — плотность и упругость кочана.

Капуста хорошо переносит прохладную погоду, поэтому осенью её можно оставлять в огороде дольше. Но если в прогнозе обильные дожди, лучше не рисковать и собрать урожай заранее, чтобы не столкнуться с растрескиванием.

Капуста трескается не из-за вредителей и не из-за болезней, а в первую очередь из-за перепадов влажности и ошибок в уходе. Своевременный полив, грамотный уход и выбор правильных сортов помогут избежать проблемы. А если раскол уже случился, не беда — овощ всё равно можно употреблять, но лучше не откладывать сбор.