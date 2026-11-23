Находкинский судоремонтный завод завершил строительство краболовного судна «Мыс Наварин», спроектированного бюро «Дамен Инжиниринг». 20 ноября 2026 года судно официально получило документы на класс Российского морского регистра судоходства (РМРС), что подтверждает соответствие технических характеристик установленным нормам безопасности и эксплуатации.

«Мыс Наварин» представляет собой проект CCa5712LS и строился в рамках программы инвестиционных квот для группы компаний «Антей». Спуск судна на воду состоялся 23 ноября 2023 года; оно стало четвертым кораблем в серии из восьми единиц, закладка которой началась в мае 2020 года.

Техническое оснащение новых краболовов проекта ССа5712LS существенно расширяет возможности промысла по сравнению с существующим флотом. В частности, суда обладают ледовым классом корпуса и оснащены девятью RSW-танками для перевозки живого краба в специализированных клетях. Конструктивные изменения позволили вдвое увеличить площадь промысловой палубы и нарастить объем устанавливаемого оборудования.

С точки зрения эксплуатации, проект предусматривает использование современных двигателей, которые характеризуются сниженным расходом топлива и уменьшенным уровнем токсичности выхлопных газов, что сокращает экологическую нагрузку при работе в морских районах.