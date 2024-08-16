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Рецепт очень вкусных крабовых палочек с сыром и укропом
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Как приготовить вкусные и нежные крабовые палочки с сыром и укропом

Рецепт очень вкусных крабовых палочек с сыром и укропом

Вкусные и красивые крабовые палочки с сыром и укропом подойдут не только для повседневного стола, но и для праздничного. Кроме того, блюдо просто в приготовлении. Рассказываем, как сделать эти восхитительные рулетики.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 120 г
  • Сыр — 130 г
  • Майонез — 5 ст.л.
  • Укроп — по вкусу

Приготовление:

  1. Натереть сыр на мелкой тёрке.
  2. Нашинковать укроп.
  3. В миске соединить сыр, укроп и майонез. Тщательно перемешать.
  4. Развернуть крабовые палочки. Намазать на них слой начинки по всей длине. Свернуть в рулетики и разрезать пополам. Блюдо готово!

Фото: commons.wikimedia.org/Groiogm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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