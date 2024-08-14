Необычное сочетание простых ингредиентов: быстрый и вкусный салат с крабовыми палочками и творогом

На первый взгляд несочетаемые ингредиенты в этом блюде создают не только уникальный, но и невероятно вкусный результат.
Для приготовления этой закуски вам понадобятся следующие продукты:
- 150 г крабовых палочек;
- 2-3 огурца;
- 300 г зернистого творога;
- пучок укропа;
- щепотка соли;
- сметана или йогурт по вкусу.
Процесс приготовления салата очень простой и не займет больше 5 минут.
- Сначала нарежьте крабовые палочки на мелкие кусочки, затем нарежьте огурцы аналогичным образом.
- Мелко порежьте несколько веточек укропа, оставив несколько листиков для украшения готового салата.
- Сложите все ингредиенты в большую миску, посолите, добавьте сметану или йогурт и тщательно перемешайте.
- Разложите салат по порционным тарелкам, украсьте зеленью, и ваше блюдо готово к подаче.
Фото: commons.wikimedia.org/Groiogm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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