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Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт за 5 минут
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Необычное сочетание простых ингредиентов: быстрый и вкусный салат с крабовыми палочками и творогом

Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт за 5 минут

На первый взгляд несочетаемые ингредиенты в этом блюде создают не только уникальный, но и невероятно вкусный результат.

Для приготовления этой закуски вам понадобятся следующие продукты:

  • 150 г крабовых палочек;
  • 2-3 огурца;
  • 300 г зернистого творога;
  • пучок укропа;
  • щепотка соли;
  • сметана или йогурт по вкусу.

Процесс приготовления салата очень простой и не займет больше 5 минут.

  1. Сначала нарежьте крабовые палочки на мелкие кусочки, затем нарежьте огурцы аналогичным образом.
  2. Мелко порежьте несколько веточек укропа, оставив несколько листиков для украшения готового салата.
  3. Сложите все ингредиенты в большую миску, посолите, добавьте сметану или йогурт и тщательно перемешайте.
  4. Разложите салат по порционным тарелкам, украсьте зеленью, и ваше блюдо готово к подаче.

Фото: commons.wikimedia.org/Groiogm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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