Необычное сочетание простых ингредиентов: быстрый и вкусный салат с крабовыми палочками и творогом

Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт за 5 минут

На первый взгляд несочетаемые ингредиенты в этом блюде создают не только уникальный, но и невероятно вкусный результат.

Для приготовления этой закуски вам понадобятся следующие продукты:

150 г крабовых палочек;

2-3 огурца;

300 г зернистого творога;

пучок укропа;

щепотка соли;

сметана или йогурт по вкусу.

Процесс приготовления салата очень простой и не займет больше 5 минут.

Сначала нарежьте крабовые палочки на мелкие кусочки, затем нарежьте огурцы аналогичным образом. Мелко порежьте несколько веточек укропа, оставив несколько листиков для украшения готового салата. Сложите все ингредиенты в большую миску, посолите, добавьте сметану или йогурт и тщательно перемешайте. Разложите салат по порционным тарелкам, украсьте зеленью, и ваше блюдо готово к подаче.

Фото: commons.wikimedia.org/Groiogm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)