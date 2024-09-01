Готовим вкуснейшие котлеты из крабовых палочек с сыром

Котлеты из крабовых палочек с сыром — очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки — 300 г
- Яйцо — 3 шт.
- Твёрдый сыр — 70 г
- Панировочные сухари — 2 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Отварить 2 яйца. Дать им время остыть.
- Натереть крабовые палочки на средней тёрке. Аналогично поступить с сыром и яйцами.
- В миске соединить крабовые палочки, сыр, 2 варёных и 1 сырое яйцо. Посолить и тщательно перемешать.
- Сформировать из смеси котлеты и обвалять их в панировочных сухарях.
- Налить подсолнечное масло на сковороду. Разогреть и обжарить котлеты до золотистой корочки. Блюдо готово!
Фото: freepik.com/freepik
Генеральный секретарь ООН призвал к миру в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал в своем аккаунте в соцсети X прекратить "кошмар войны" в секторе Газа и освободить всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, после того как были обнаружены тела шести из них в подземных тоннелях.
Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией дошли до критической точки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время президентства Джо Байдена российско-американские отношения достигли критической точки, и терпение российской стороны иссякло.
Дмитрий Тарасов "на пятёрочку"оценил вокальные данные Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов стал гостем нового VK-шоу "Карты, деньги, два мяча" у ведущих Аланы Мамаевой, Дарьи Карпиной, Яны Ромашкиной и Марины Кондратюк. В тёплой компании жён и подруг футболистов Дмитрий признался, что в его жизни было только три женщины — по количеству браков и оценил таланты одной из бывших жён.
Брэд Питт провёл часть лета на винодельне вместе с Инес де Рамон
Актёр Брэд Питт и его девушка, фитнес-тренер Инес де Рамон, проводили летом время на французской винодельне Chateau Miraval.