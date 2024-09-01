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Готовим вкуснейшие котлеты из крабовых палочек с сыром

Как приготовить нежные котлеты из крабовых палочек с сыром

Котлеты из крабовых палочек с сыром — очень вкусное блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Раскрываем рецепт этого восхитительного угощения.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки — 300 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 70 г
  • Панировочные сухари — 2 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварить 2 яйца. Дать им время остыть.
  2. Натереть крабовые палочки на средней тёрке. Аналогично поступить с сыром и яйцами. 
  3. В миске соединить крабовые палочки, сыр, 2 варёных и 1 сырое яйцо. Посолить и тщательно перемешать.
  4. Сформировать из смеси котлеты и обвалять их в панировочных сухарях.
  5. Налить подсолнечное масло на сковороду. Разогреть и обжарить котлеты до золотистой корочки. Блюдо готово!

Фото: freepik.com/freepik

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