Тарталетки с козьим сыром и черемшой
Опубликована сегодня в 14:13

Праздничная классика с неожиданным вкусом — тарталетки, которые удивляют

Рецепт тарталеток с крабовыми палочками и сыром подтвердил популярность среди домашних поваров

Хотите удивить гостей простой, но эффектной закуской? Тарталетки с крабовыми палочками, сыром и яйцом — отличный выбор! Они не только красиво смотрятся на праздничном столе, но и обладают насыщенным вкусом, который понравится всем. А главное — начинка готовится из доступных ингредиентов.

Какие тарталетки выбрать?

Для начала определитесь с размером тарталеток — крупные, средние или маленькие. От этого зависит количество порций. В моём рецепте использовались средние тарталетки — начинка рассчитана примерно на 10 штук. Важно: не берите десертные корзинки с сахаром — они не подойдут для этой закуски.

Подготовка ингредиентов

Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Можно натереть их на терке для однородной текстуры или порезать кубиками, если хотите почувствовать кусочки в салате.

Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Чем мельче, тем вкуснее и гармоничнее получится начинка. Выбирайте палочки, которые вам нравятся сами по себе — от их вкуса зависит весь салат.

Сыр натрите на крупной или средней терке. Используйте натуральный твердый или полутвердый сыр без растительных жиров.

Укроп хорошо промойте, обсушите и мелко порубите. По желанию можно заменить петрушкой или добавить другую зелень.

Приготовление начинки

В глубокой миске соедините все подготовленные ингредиенты: крабовые палочки, яйца, сыр и зелень. Заправьте майонезом — начните с 2 столовых ложек, при необходимости добавьте еще, чтобы салат не был сухим. По желанию можно добавить зубчик чеснока, пропущенный через пресс, для пикантности.

Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник минимум на 20 минут. Чтобы начинка не подсохла, накройте миску пищевой пленкой или целлофановым пакетом.

Наполняйте тарталетки охлажденной начинкой непосредственно перед подачей. Если оставить их с салатом на долгое время, верх начинки подсохнет и потеряет привлекательный вид. Украсьте каждую тарталетку свежей петрушкой.

